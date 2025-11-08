Opinión | En corto
Mal cariz
Al conocer en su día la rauda difusión desde la fiscalía del famoso correo «de» González Amador me pareció totalmente inusual e impropio. Ahora bien, no todo lo impropio es delictivo, y, si antes su contenido ya circulaba, técnicamente no creo que lo sea. Pero es una línea delgada, sobre la que no es tan difícil tender puentes y matizaciones igual de técnicos. Desde luego, en la instrucción, la invasión «manu militari» de toda una fiscalía general me pareció una quiebra terrible del principio de proporcionalidad. Pero nadie espere que esto influya en la decisión del Supremo, pues lo consintió de un modo u otro. Y luego está el entorno de todo tipo del caso: fiscales, abogados, políticos, altos cuerpos, medios de comunicación, capillas con poder, que han hecho de la caza al Fiscal General un episodio crítico de la cruzada antisanchista, agudizado por el momento crítico del sanchismo.
