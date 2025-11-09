La confianza donde no es

Vivimos en un mundo que se ha acostumbrado a poner su fe en lo que ve en una pantalla de equis pulgadas. / l.o.

Hay algo profundamente inquietante en este tiempo nuestro. No hablo de la política, ni de las guerras, ni siquiera de la inflación; hablo de algo más silencioso, casi invisible, pero que se mete en nuestra cabeza sin piedad: la confianza colocada donde no debe estar. La confianza en lo que se proyecta, no en lo que se es. En la apariencia, no en la verdad. En el brillo instantáneo de una pantalla, no en la solidez del carácter.

Vivimos en un mundo que se ha acostumbrado a poner su fe en lo que ve en una pantalla de equis pulgadas. Un mundo tan cada vez más falso, más fake, que me atrevo a decir que muchas de las cosas que la gente hace, compra, viste o defiende… no las haría si no llevara un móvil encima y no hubiera una cámara dispuesta a inmortalizarlo para la aprobación anónima de los demás. Si mañana desaparecieran los teléfonos, volveríamos a vestir normal, a comer sin fotografiar el plato y a viajar sin necesidad de demostrar que lo hemos hecho. Y no pasaría nada. Salvo que algunos ya no sabrían quiénes son.

Lo importante ya no es ser bueno, sino aparentarlo. Da igual que no leas, que no pienses, que no tengas principios ni oficio: mientras proyectes una vida ordenada, feliz y «auténtica» en redes, el mundo te creerá. La verdad se ha vuelto secundaria. Ahora lo relevante es el relato, la estética y el filtro. Nos asusta sentirnos irrelevantes y por eso exhibimos cada gesto, cada hecho, cada atardecer de plástico, como si el mundo estuviera esperando nuestro aporte indispensable. Pero no es verdad: solo hemos aprendido a confundir atención con afecto, visita con respeto, y «me gusta» con admiración.

Hace unos días escuchaba a un grupo de jóvenes decir, con orgullo, que no leían prensa. Que informarse así era cosa de otra época, prácticamente de gente aburrida -como si todo tuviera que ser en la vida un chiste-. Que ellos solo querían vídeos. Ni siquiera noticias escritas en redes: vídeos. Rápidos, con música de fondo, subtítulos y mejor aún si había una frase motivadora al final. Ese es el nivel: la realidad comprimida en 30 segundos, mascada, sin contexto, sin duda y sin esfuerzo. El pensamiento crítico sustituido por la reacción inmediata. ¿Para qué leer, si ver es suficiente? ¿Para qué pensar, si basta con deslizar el dedo?

Y mientras tanto, el cerebro se acostumbra. Cada notificación es una pequeña descarga de dopamina. Cada reel, un estímulo. Cada silencio, una incomodidad. Nos estamos atontando, literalmente. Y lo peor es que lo celebramos. No nos da vergüenza reconocer que no leemos, que no profundizamos, que no recordamos. Al contrario: presumimos de ello, como si la ignorancia fuese un nuevo símbolo de autenticidad.

Tal vez por eso vemos tanta gente disfrazada por la calle. Personas que no se visten para sí mismas, sino para el espejo del teléfono. Zapatos imposibles, abrigos en agosto, gafas que no dejan ver o frases en otro idioma y mal traducidas en sudaderas carísimas. No es moda: es miedo a no pertenecer. A no encajar en la narrativa oficial de lo «moderno». Da igual que sea incómodo, ridículo o absurdo; lo importante es que alguien te diga que vas bien.

Y lo mismo ocurre en profesiones que deberían estar blindadas contra estas frivolidades. Servidores públicos más pendientes del ángulo del selfie que del contenido de su trabajo. Directivos que planifican reuniones no para resolver problemas, sino para grabarlas. Profesores que sienten que no enseñan si no lo suben a TikTok. Y ciudadanos que ya no confían en la experiencia, la sabiduría o la coherencia, sino en el número de seguidores. Hemos pasado de confiar en el criterio a confiar en el algoritmo.

Y quizá debiera darle el personal una vuelta al concepto de las redes sociales. Pues éstas son geniales para que vean quién eres o qué haces. Pero en modo alguno debe tratarse de un espacio donde convertir la nada en algo. No hay que enseñarlo todo. No hay que publicarlo todo. No hay que buscar sin cesar a la gente. Y mucho menos pensar que si no está en redes ya no existe. De hecho, mucha de la gente que piensa así y lo aplica, es la que verdaderamente no está en el mundo real.

El problema no es solo que todo sea aparente. El problema es que estamos entregando nuestra confianza, nuestras ideas y hasta nuestra forma de mirar el mundo a lo que vemos en un móvil. Y eso es peligrosísimo. Porque las pantallas, como los espejos de los circos, deforman. Agrandan lo insignificante, empequeñecen lo importante, convierten en universal lo que solo es ruido.

Mientras tanto, lo verdaderamente noble -el esfuerzo silencioso, la educación, la templanza, la lealtad, el mérito, el conocimiento- se vuelve invisible porque no produce contenido viral. Y sin embargo, es lo único que permanece. Los reels pasarán. Las modas también. Los filtros dejarán de actualizarse. Pero siempre quedará la diferencia entre el que aparenta y el que es.

Esta gran estafa de nuestro tiempo consiste en hacernos creer que lo moderno es, automáticamente, bueno. Que lo nuevo es mejor que lo verdadero. Que pensar es una pérdida de tiempo si nadie lo ve. Pero no: hay cosas que se construyen despacio, sin espectadores, y son precisamente esas las que sostienen el mundo cuando todo lo demás se tambalea.

No se trata de renunciar al móvil, ni de demonizar las redes. Se trata de colocar la confianza donde merece estar. En las personas que son, no solo en las que parecen. En las ideas que cuestan, no en las que se deslizan con el dedo. En los valores que no caducan porque no necesitan wifi.

Porque si seguimos así, acabaremos viviendo en una sociedad repleta de gente conectada, pero vacía por dentro. Y entonces nos daremos cuenta, quizá tarde, de que habíamos invertido nuestra confianza en lo que no era.

Sigamos aplaudiendo la mediocridad disfrazada de modernidad.

Nos va a ir genial.

Viva Málaga.