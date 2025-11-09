Opinión | En corto
Todo el mundo con la hora cambiada
El reloj biológico y las costumbres del cuerpo no cambian con el cambio horario. Ahora la gente se acuesta antes (o sestea ante el televisor) y se levanta antes (o sigue en la cama haciendo tiempo). Con las comidas igual, el personal anda muerto de hambre desde poco después de mediodía. Excuso mentar desarreglos de otras pautas horarias diarias. Luego está lo de las mascotas. Nunca había oído un ladrido llegada la hora de las comidas (o de descomer); simplemente, con buena educación perruna, se quedaba mirando fijamente para avisar de que ya era el momento de costumbre. Ahora lo hace una hora antes, pasada la cual ladra, en señal de protesta. En toda esa gente que desde el cambio horario anda con la hora cambiada por decreto se incuba un euroescéptico. Una metáfora de lo que Europa no debería ser. Nada ofende tanto como que nos cambien la vida y sus pequeños detalles sin saber por qué.
Suscríbete para seguir leyendo
- Málaga estrena alumbrado esta Navidad: así lucirá la calle Larios
- Así es el parque de Málaga con una torre de 13 metros perfecta para los amantes de la aventura: tiene camas elásticas y toboganes gigantes
- La EMT moverá las paradas de la Comisaría Provincial a la avenida de Andalucía por problemas de tráfico
- Así es el pueblo blanco de Málaga en mitad de la montaña perfecto para visitar en otoño: con la mejor gastronomía y los paisajes más fotogénicos
- La calle Larios alcanza un nuevo récord en alquiler de locales comerciales: hasta 345 euros el metro
- La 'ITV' de los edificios antiguos: un millar de construcciones deben pasarla antes del 31 de enero de 2026
- Identifican al hombre hallado con signos de violencia en la Serranía de Ronda: más detalles sobre el caso
- El caso de la calle Jerónimo Bobadilla de Málaga: dos obras paradas por la crisis durante 20 años y sus nuevos destinos