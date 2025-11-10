Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión | Tribuna

Ferran Boiza

Ferran Boiza

Abascal gana foco gracias a la crisis del PP

Una filtración, el origen de que se dinamitaran los puentes entre el PP y Vox

Feijóo y Abascal, charlando en el patio del Congreso.

Feijóo y Abascal, charlando en el patio del Congreso. / Borja Sánchez-Trillo

Feijóo ha llegado tarde a València y, por eso, llega débil. Al no forzar antes la salida de Carlos Mazón -un cadáver político desde hace un año a ojos de todos salvo de Génova-, ha tenido que improvisar y ahora se encuentra atrapado en las garras de Abascal, cuyo apoyo es imprescindible para investir al relevo del presidente valenciano. La aritmética parlamentaria es tozuda y habrá que ver el peaje que el PP termina pagando a Vox por no disolver las Corts Valencianes y convocar elecciones anticipadas.

Abascal lo sabe y es probable que quiera cobrarse facturas pendientes desde que los puentes entre ambas formaciones volaron por los aires. Este fin de semana decisivo, según confirman fuentes de Génova y de Bambú -la calle del norte de Madrid donde se ubica la sede de Vox-, no ha habido contacto alguno entre los dos partidos. Las relaciones llevaban tiempo deterioradas, pero la ruptura fue total tras publicarse informaciones sobre presuntos contactos entre el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y Kiko Méndez-Monasterio, asesor de confianza de Abascal, para articular una pinza contra el PP. Vox señaló a Génova como responsable de la filtración , que tildó de falsa e interesada, y, desde entonces, la relación quedó rota.

Noticias relacionadas y más

La decisión del PP de no avanzar las elecciones en la Comunitat Valenciana, junto al adelanto en Extremadura para el próximo 21 de diciembre, devuelve el foco político a Vox, precisamente lo que Feijóo trataba de evitar desde el verano. En respuesta a las últimas encuestas, que detectan un estancamiento del PP y crecimiento exponencial de Vox, Génova había apostado por diferenciar su marca de la de Abascal; pero el laberinto valenciano lo devuelve a la lógica de la interdependencia. La imagen es conocida: PP y Vox se necesitan no solo en la Generalitat Valenciana, sino en muchos otros gobiernos. Abascal no tiene prisa; Feijóo, sí. Cada día que pase sin resolver la incógnita valenciana alimenta la narrativa de Vox y ahonda la idea de un PP a remolque.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents