Urbanismo inteligente

La Inteligencia Artificial también ha llegado al Ayuntamiento de Málaga. Con el objetivo de agilizar los procesos de licencias, Urbanismo firmarán un convenio de con la tecnológica Accenture para implantar IA en la tramitación urbanística. Hombre, acabáramos. Pues a ver si la IA no dice vuelva usted mañana o le falta un papel o esto no es aquí caballero. A lo mejor pone orden y deja de dar licencias en según qué sitios y fomenta la creación de VPO.

La Inteligencia Artificial lo invade todo pero si le preguntas a ella se hace la suavona y te dice que no va a invadir nada y que ella está a tu servicio. Le pasa como a los funcionarios de Urbanismo. O sea, quiero decir, están a tu servicio pero con tanta burocracia en realidad están al servicio de la burocracia y así no hay quién haga nada. La Gerencia tramita 1.200 expedientes anuales. La herramienta de IA, denominada AlexandrIA, qué ingenio, tú, elaborará automáticamente un borrador técnico que será posteriormente revisado y validado por los técnicos municipales. 1.200 expedientes, qué furor expeditivo, qué energía y vitalidad. Eso sin saber cuántos se tramitan en otros lugares, seguramente en Teruel la cifra no sea apabullante pero sí en otras ciudades como esta, que está de moda pero que tiene la ‘inteligencia’ de meter una pechá de cruceros el mismo día para que 12.000 cruceristas colapsen el centro. En lugar de repartirlos.

-Oiga, que los cruceristas gastan mucho.

-Sí, hombre sí, pero no hay quien ande.

La IA se expande y está en nuestras vidas que antes eran los ríos que iba a dar a la mar y que ahora es la burocracia, que va a dar a la desesperación y desemboca en la IA. La burocracia sí se crea y se destruye. Ahora además se tranforma. Expedienta, sí, pero le hace falta el factor humano. Para validar. El quid es por cuánto tiempo. Por cuánto tiempo necesitará ese factor humano. El que a veces no actúa de forma inteligente y llena de cemento algunas zonas. ‘Inteligentemente’.