Opinión | Artículos de broma
El premio es el premiado
El filtro para el premio de novela más famoso es la fama del premiado, que se tiene por famoso más que por escritor
Sólo se habla bien de ‘Lux’, el último disco de Rosalía y solo se habla mal de Juan del Val, el último premio Planeta. ‘Lux’ es la obra de Rosalía y Juan del Val, la del premio. En este premio de novela la cosa es el premio, no la novela. De ‘Vera, una historia de amor’ se habla mucho menos que de su autor, definido como escritor y empresario que ha trabajado como columnista, guionista, director, productor, presentador y colaborador de radio y televisión.
Le pegan a Del Val, pero lo que incomoda es el premio Planeta, una joya hecha con el oro del dinero que engarza la piedra preciosa de la fama. ¿Quién no lo quiere en la sociedad actual?
Como tantos premios, cuando el Planeta premia, se premia en sus premiados, por eso los autores de las novelas son famosos de los que no sabíamos o no apreciábamos que fueran novelistas. Por la inflación editorial y autoeditorial que sufrimos desde que cualquiera escribe una novela, el filtro para el premio de novela más famoso es la fama del premiado, que se tiene por famoso más que por escritor. Escritores hay muchos pero famosos, pocos.
Todos los premios se premian en sus premiados. Piense en la corona española con los Princesa de Asturias. En nombre de una chica de cuyos méritos (más allá de una feliz concurrencia genética) poco sabemos se galardona a veteranos especialistas de varias disciplinas y a deportistas jóvenes, pero jubilados, que ya han obtenido fortuna, fama y reconocimiento por sus obras y logros (algunos incluso el premio Planeta) ¿quién obtiene más beneficio en las imágenes de entrega de esos premios? La chica real, que aún no ha demostrado merecer lo que le vino dado.
El premio Planeta es una estrategia de mercadotecnia a la que le viene bien toda la publicidad y de la que la literatura obtiene mucho menos beneficio que el premiado dinero, así que no hay dolor en este desprestigio que hace aún más famosos al galardón y al galardonado. Ahora la fama es lo que más se convierte en dinero. Los «influencers» lo llaman «monetizar». Así que «come y calla», como se decía antes, pero sin dejar de hablar.
