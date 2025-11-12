Roma y las librerías

Las obras del metro de Málaga, a pesar de los trastornos colaterales que generan, se han convertido en un centro arqueológico de gran avance para el reencuentro con nuestra historia. El último hallazgo de decenas de tumbas circunscritas en una necrópolis romana alto y bajo imperial – alto, desde el siglo I a. C hasta el III d. C.; bajo imperio desde el IV hasta el VI d. C- en la calle Hilera con Peso de la Harina ha causado sorpresa y fascinación ya que, al no estar previstas en este tramo Guadalmedina-Hilera – «No había referencias bibliográficas de estos hallazgos», afirman los expertos-, el descubrimiento de estos vestigios supone converger con la inmemorial Malaca. Roma tuvo un influyente y pujante nexo con la ciudad y provincia, así lo ilustran las grandes construcciones con las hoy nos podemos vanagloriar. Para poder profundizar más sobre nuestro apasionante y excelso pasado, muy desconocido por muchos, están los libros.

España celebró ayer, 11 de noviembre, el Día de las Librerías, iniciativa impulsada por la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (CEGAL) y el Ministerio de Cultura; una jornada destinada a consagrar estos espacios de libertad como santuarios culturales que conforman ventanales a través de los cuales contemplamos el orbe existente y el soñado. Las librerías son rincones asombrosos y seductores donde, en un momento de iluminación entre estanterías, percibimos los sonidos de evocaciones inéditas donde conviven historias y vidas. Las librerías más que una tienda es toda una vivencia íntima y extraordinaria. Felicidades a nuestros queridos y cercanos libreros.