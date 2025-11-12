Volando voy

El aeropuerto de Málaga ofrecerá este invierno vuelos a 135 destinos. Uno no sabe muy bien cuál es su destino, pero sí dónde puede volar. Su destino en la vida. El del fin de semana puede ser Marsella o Dublín, Manchester o Bratislava.

Muchos de esos millones de asientos que despegarán de la ciudad son para gente que los ha ocupado previamente para venir, pero aquí nos hacemos la ilusión de que esa inmensa oferta es para nosotros, para los malagueños, malagueños por el mundo.

No sé qué me va deparar el destino este fin de semana pero sí sé que mi destino podría ser Copenhague. 135 destinos, ya uno no vive tranquilo pensando que en lugar de en Huelin podría estar en Varsovia; en vez de en El Palo, en Budapest. Volar es ya casi como coger un taxi, pero en el taxi hay más espacio para las rodillas y hasta puede que en lugar de insulso hilo musical lleven puesto a tu locutor favorito. En el taxi puedes llevar, y meter en el maletero, todos los bultos que quieras, pero en el avión si tienes un bulto en el cuello te hacen pagar un suplemento o facturarlo aparte. Hay gente que sube al avión pareciendo que han facturado su personalidad, que viaja en la bodega del avión con las maletas. Ellos entonces, despojados de personalidad, pueden comportarse como borregos. O sea, como le gusta a las compañías aéreas. Caballero, su personalidad ha de facturarla, que en el avión hay que estar calladito.

135 destinos son 135 porvenires. 135 posibilidades, 135 oportunidades. Dejaremos pasar la mayoría. No podemos coger todos los trenes que nos pasan en la vida, así que figúrense los aviones. Cada puente o vacación, cada sábado o día festivo puede uno pensar dónde iría, dónde habrá ido su vecino. El mundo es grande, pero más para quien tiene un aeropuerto cerca.

Tal vez la viandante que veo por mi ventana lleve en el bolso un billete para Nueva York. O la ilusión de viajar a Buenos Aires en el monedero. Quizá en la cabeza la esperanza de visitar al fin Egipto y en el alma el deseo de fugarse a París. Madurar es comprender que nunca conocerás Montevideo.