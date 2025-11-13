Opinión | En corto
Disparates en la escena del crimen
Por desdicha, el fenómeno climatológico de la DANA de Valencia, sin precedentes en los registros conocidos en cuanto a su intensidad, no se ha relacionado ante la opinión con el cambio climático con la debida contundencia, y no por falta de evidencia bastante de su influencia sino por haberse puesto el foco exclusivo en la culpa de un gobierno y su presidente. Siendo muy probable esa culpa en el agravamiento de los efectos, es obvio que no ha influido en el fenómeno extremo mismo de la DANA. La polarización política anda sin duda tras ese error de enfoque. En el colmo de irracionalidad, entre los legítimos perseguidores de Mazón se oyen voces relegando la influencia del cambio climático, para reforzar la exclusividad de la culpa. Pero el colmo del colmo es que un punto de acuerdo para la sucesión del dimisionario sea la oposición a la política de la UE frente al cambio climático.
