Enfrentamientos y teatro

Los miércoles hay sesión de control en el Congreso. Básicamente, la oposición hace preguntas y el presidente o un ministro las contestan. O se van por los cerros de Móstoles. En ese lance semanal se dicen cosas tremendas, se vomita mucha bilis, se lanzan ideas también pero la idea principal es zaherir al contrario, hacerle morder el polvo. A veces, no muchas, se produce algún chispazo de ingenio, algún golpe de efecto. Los discursos no son muy elaborados, pensados más bien para poder ser fragmentados en las redes. Cada bancada aplaude al suyo cuando termina de hablar y por lo general hay sobreactuación y por qué no decirlo, odio. Me pregunto qué hacen luego esos diputados que han vomitado insultos al adversario con las venas del cuello a punto de reventar.

La sesión de control es a las nueve y a veces en poco rato concluye. Imagino a un diputado que acaba de mentar la madre a otro acudiendo a una cafetería del Congreso a saludar amablemente al camarero para pedirle un café con leche que ingerirá de modo plácido comentando con sosiego el empate del Madrid con el Rayo el otro día; viendo en su móvil qué reacciones ha causado su alocución. A lo mejor toma un segundo café, tal vez descafeinado y a continuación llama a su primo o a su marido o mujer o a su hijo, que están en provincias consumiendo la vida alejados de la política. Hablarán de que ha estado brillante en el Congreso y tal vez también de que hay que ir pagando la mensualidad de la academia del niño o de que habrá que ir reservando restaurante para el sábado o decidir si vamos a comer con tu suegra el domingo o mejor pedimos al japo y luego vemos una serie. Tal vez el diputado pregunte a su pareja si ha desayunado bien y si se ha acordado de comprar detergente, que la semana que viene necesitará al menos tres de las camisas blancas y están todas sucias. Paseará un poco por Madrid. Alguien lo reconocerá. Calculará mentalmente si ha hecho méritos ante su jefe. Pensará en qué va a decir en la próxima sesión. Se encontrará y saludará al adversario, ceremoniosamente, en el mismo restaurante. Que no da comida basura.