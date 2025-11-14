La panacea de la BCL

El cambio de estructura baloncestística de Unicaja provocó ríos de tinta y muchas críticas en su momento. La mayoría no entendía dejar el ámbito Euroliga para pasar a la FIBA y a una, para algunos, desprestigiada BCL. Un cambio que ya nadie discute y que ha sido vital para el equipo.

A este cambio le han seguido 4 títulos, 2 BCL y 2 Intercontinentales, y la construcción de un proyecto en España y Europa que genera admiración y que puede abrir las puertas de NBA Europa al club de Los Guindos.

Todos hemos visto aquellas películas del oeste donde un vendedor ambulante de mercancías viajaba de pueblo en pueblo con un carromato viejo y destartalado. Se paraba en el centro de los pueblos y vendía todo tipos de productos entre los que nunca faltaba un mítico elixir que lo curaba todo.

Por un precio asequible podrías adquirir una sustancia que, hacia crecer el pelo, curaba los dolores de cabeza, proporcionaba vigor sexual a los hombres y fertilidad a las mujeres, todo a la vez, pero sin equivocarse, dándole a cada enfermo lo que necesitaba. Vamos, una inteligencia artificial en forma líquida que era tan ineficaz que a la mañana temprano el buhonero huía del lugar para no volver jamás.

Es la reescritura del mito de Panacea, la diosa griega que simboliza la curación universal. Nieta de Helios, el dios del sol, e hija de Asclepio, el dios de la medicina, se decía que Panacea tenía una poción que curaba a las personas de todas las enfermedades. De ahí deriva la acepción actual del termino según la RAE: «Se usa para describir una solución que sirve para resolver cualquier problema o dificultad».

La competición europea no ha solucionado todos los problemas del cuadro de Ibon Navarro, pero a pesar del largo viaje a Mersin, la victoria europea ha puesto otra cara en el equipo y la afición malagueña. Un momento complicado después de lo visto en Andorra que hace afrontar el partido en Zaragoza con otro ánimo.

La BCL que tantas alegrías, a pesar del disgusto inicial, ha dado al equipo y sus aficionados, ha vuelto a ser una especie de panacea, de bálsamo de Fierabrás, que ha curado heridas.

Mañana a las siete en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza espera a los malagueños un equipo en construcción, con entrenador nuevo, Jesús Ramírez, que vuelve a nuestro país después de brillar 10 años en Hungría, Polonia y Alemania. Un equipo que tuvo el mejor inicio de temporada de su historia, apalizando al Baskonia en casa pero que viene de caer de manera estrepitosa en Bilbao.

Liderados en la cancha por Trae Bell-Haynes, que suena como refuerzo del Barça, Devin Robinson y Bojan Dubljevic cuenta en su róster con el rechazado por Unicaja, al no pasar la revisión médica, Marco Spissu.

Una victoria necesaria en juego en Zaragoza, pero no imprescindible para llegar a la Copa y que confirmaría que lo ocurrido en Andorra es un accidente de los que ocurren todas las temporadas y que podríamos calificar como derrota de calendario. Carpe Diem…n