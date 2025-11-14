Hace algunas semanas escribía en este mismo rinconcito sobre el sempiterno debate de la torre de la Catedral. Y hoy me paro a pensar: la torre de la Catedral, las torres de Martiricos, las torres de Sacaba. Diagnosticando a la ligera, al más puro estilo Doctor House, sin duda estamos ante un caso de torrefilia. De obsesión por las torres. Puedo llegar a entender la cuestión de la Catedral, pero lo que no puedo comprender es que, desde hace ya algún tiempo, se esté intentando calzar una torre mamotrética en el puerto. Aunque desde el Ayuntamiento, fieles a su amor al turista, se hayan estado haciendo los suecos en algunos momentos, intentando desvincularse de la cuestionada torre, el alcalde se ha pronunciado a favor de este atentado urbanístico; uno más, en pos de una malentendida grandiosidad de la ciudad. Yo no entiendo de urbanismo. A mí se me han caído todos y cada uno de los castillos de arena que he hecho en la playa durante toda mi vida. Pero, desde lo estético, considero que este recoveco de Europa está inmejorablemente defendido y representado por nuestra Farola, coqueta, pequeña y con carisma, como nuestra ciudad. Un faro bastante opacado ya por la altura de los edificios que dominan la zona de La Malagueta, pero al que se le pretende dar una última estocada. No se le reconoce el valor y utilidad que hoy sigue teniendo, pues pese a la tecnología que impera en la navegación, todavía los lobos de mar siguen confiando mucho en este tipo de faros. Diría que la inmensa mayoría de los vecinos está en contra de esto, pero, una vez más, seguramente acabará importando poco. Apagar la luz de la Farola supondrá apagar, un poco más, nuestra ciudad. Que la Torre del Puerto haga coger la puerta a De la Torre.