«Málaga, ciudad bravía, con más de doscientas tabernas y tres solas librerías». Este retoque al dicho popular de nuestra ciudad, «la de las mil tabernas y una sola librería», esconde el trabajo minucioso de don Rafael Gómez Marín, sacerdote malagueño fallecido en 2018, autor de la obra ‘Corralones, Tabernas y Librerías Malagueñas a finales del siglo XVIII’.

En ella, expuso que no eran entonces una sino tres las librerías en la ciudad. En la Málaga de hoy, donde afortunadamente abundan junto a multitud de bibliotecas y museos, echaremos de menos dentro de poco una de las tabernas con más solera en la que, el que aquí escribe, se sentía en casa. La Taberna de Álvaro, para algunos por el padre, para otros por el hijo, dejará de ser punto de encuentro de quienes la frecuentábamos y disfrutábamos de su trato, cariño y cercanía, ya que antes de las fechas navideñas echará el cierre.

En mi caso, durante algo más de once años, ha sido uno de mis lugares favoritos, y no dudaba en llevar a quien visitaba Málaga por primera vez. Primero a un lado de la calle Ángel, y luego enfrente, su decoración castiza y cañí llena de detalles y adornos más propios de un museo coleccionista de licores, gastronomía y menaje, unido a la hospitalidad que, incluso en los días de más clientela y estrés, siempre mostraban, serán recordados por siempre, y tengo la certeza de que no sólo por mí.

Por no hablar de las recomendaciones de vinos, olorosos, embutidos, quesos, tapas y hasta tartas de croquetas por encargo que más de una vez me prepararon. Aunque agradecido, deciros «gracias» no llena el vacío que dejáis. De corazón, todo lo mejor para los dos.