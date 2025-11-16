Opinión | Zona press
Críticas inmerecidas
Cuando fichas, cuando construyes un equipo, es muy difícil acertar al cien por cien con todos los jugadores que incorporas. Más bien es casi imposible
Es evidente que este Unicaja no tiene mucho que ver con el de la temporada pasada. Han salido los tres jugadores con más talento del equipo (Carter, Taylor y Osetkowski) y un jugador muy importante para el equipo en energía en ataque y defensa, capaz de jugar en dos posiciones distintas (Ejim).
Sustituir a estos cuatro jugadores no es fácil. Posiblemente puedes encontrar jugadores de un talento o una energía similar. Incluso puedes descubrir jugadores con un nivel superior. Pero después tienen que encajar en un vestuario y una filosofía de equipo que están muy definidas.
Si hacemos un ejercicio de memoria podemos dar no menos de diez jugadores de un enorme potencial que han pasado por Málaga y que no mostraron el nivel que después sí dieron en otros equipos una vez salieron de Unicaja. Y en esos antiguos Unicajas no estaba marcada una filosofía de juego tan especial como existe ahora en el equipo de Ibon Navarro.
Cuando fichas, cuando construyes un equipo, es muy difícil acertar al cien por cien con todos los jugadores que incorporas. Más bien es casi imposible. Y eso es lo que ha pasado desde que Juanma Rodríguez e Ibon Navarro se pusieron a construir este equipo. El acierto ha sido total. Del cien por cien. Y cuando se ha tenido que ir al mercado por una lesión de larga duración o porque otro equipo venía con la cláusula por alguno de los jugadores de la plantilla, el sustituto que llegaba nuevo superó el rendimiento del que se marchaba.
Acertar este año otra vez con todos los nuevos era rizar el rizo. Y esto es lo que está pasando. Algunos porque todavía no han mostrado las condiciones que se le presuponen y otros porque quizás ya no lo mostrarán, el equipo no está dando, posiblemente, un nivel a la altura de las temporadas anteriores.
La gran duda surgió la semana pasada en Andorra. Y no por perder. Se han perdido partidos en otras temporadas en canchas donde se suponía que Unicaja debía ganar. Incluso se ha ido perdiendo por veinte puntos en algún partido, pero aquel equipo tenía un carácter que le hacía agarrarse al partido para ser capaz de remontar ese marcador y acabar ganando. Eso es lo que no mostró el equipo en Andorra, ese carácter ganador que te hace llevarte partidos cuando juegas mal.
Pero también tenemos que reconocer que ha sido capaz de competir contra equipos como Valencia o Barça, aunque saliera derrotado. Bien es cierto que esos partidos fueron en el Carpena. Ahora, también fue capaz de llevarse partidos donde no dominó el marcador fuera de Málaga, como pasó en Gran Canaria.
La realidad es que todos los años no se ganará la Copa del Rey, ni se acabará como primero después de la fase regular de la ACB. Sin duda que la BCL volverá a ser el objetivo máximo del Unicaja para lograr un nuevo título esta temporada. Pero, ojo, ese objetivo cada año ha sido más difícil de alcanzar y este año la dificultad será mayor incluso que los años anteriores.
No se le puede exigir al equipo que gane todos los años algún título. Lo que ha pasado estos años ha sido algo grandioso, muy difícil de repetir. Y eso que hemos visto cómo han sido capaces de repetirlo. Lo que sí se le debe exigir al Unicaja es que compita, que obligue a los mejores equipos a que den el máximo para conseguir derrotarles. Y esto lo han conseguido, aunque más en el Carpena, rodeado de su público, que fuera de casa.
Para ganar a esos equipos con mayor presupuesto que Unicaja se necesita que esas nuevas incorporaciones marquen más diferencias de lo que han mostrado hasta ahora.
Todavía es pronto, estamos en noviembre. Esos jugadores pueden dar un paso adelante y, si no lo dan, seguro que vendrán otros que quizás puedan mejorarlos. Pero lo que no puede pasar es que este equipo reciba alguna crítica. Hay que tener muy presente todo lo que han hecho en estos años anteriores. Y no podemos olvidar que son los favoritos a ser campeones en la BCL. Pero si no ganaran la BCL, tampoco sería motivo para la crítica. No todos los años se puede ganar algún título. Que se lo digan a equipos como Barça o Baskonia. Aun así, sin ganar ningún título en toda la temporada, este Unicaja, este equipo, solo merece halagos por todo lo que hizo estas temporadas anteriores.
- Un queso de cabra curado de Málaga, entre los 51 mejores quesos del mundo
- Unos baños de aguas termales gratuitos a dos horas de Málaga: en mitad de la naturaleza y a 28 grados todo el año
- El nuevo Hospital de Día Oncohematológico del Clínico de Málaga abre por fin sus puertas
- Dos policías nacionales rescatan en Málaga a un sintecho que dos hombres han arrojado al mar tras robarle
- 14 de noviembre de 1989: 36 años de la gran inundación de Málaga
- Alhaurín de la Torre abrirá un nuevo acceso a la autovía para evitar los atascos diarios de salida hacia la hiperronda
- La ‘fritura cerebral’ de Málaga también viaja en autobús
- La ruta de senderismo más otoñal de Málaga que recorre bosques y ríos a través de puentes de madera y cuevas