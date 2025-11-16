Fosforito: la herencia que nos obliga

Hay días en los que a uno le cuesta escribir, no por falta de palabras, sino porque da la sensación de que cualquier frase se queda corta. Hace unos días Málaga se despertaba un poco más callada, un poco más despojada, como si hubiera bajado el telón antes de tiempo. Se nos ha ido Fosforito. Y aunque los grandes nunca se van del todo, la noticia deja un peso en el pecho de la cultura difícil de disimular. Era inevitable. Cuando alguien tan destacado se muere, lo que realmente duele no es su ausencia inmediata, sino la conciencia de que ya no habrá otra oportunidad de escucharlo en una entrevista, de verlo aparecer con esa elegancia sobria y esa mirada que contenía décadas de cante, noches, duende y cicatrices.

Fosforito no era un artista más en el mapa del flamenco: era un pilar, de esos que sostienen un edificio cultural entero sin pedir protagonismo. Un cantaor que no necesitaba artificios, ni fuegos artificiales, ni coreografías diseñadas para la economía del aplauso fácil. En él no había impostura. Su voz, incluso ya quebrada por el paso del tiempo, conservaba al hablar esa verdad antigua que tan pocos pueden presumir de haber tenido.

En los escenarios, no se limitaba a cantar: enseñaba. Y no me refiero a dar clases magistrales, aunque también las dio; hablo de una lección más profunda, más difícil de transmitir: la de la autenticidad. Esa que hoy se nos escapa entre las manos en tantos ámbitos de la vida cultural.

Hace apenas unas semanas escribí sobre él, celebrando un homenaje que Málaga le dedicaba con justicia. En aquel artículo —del que hoy apenas puedo rescatar el tono, porque lo que entonces era un reconocimiento en vida ahora se ha convertido en una despedida incómoda— decía que el flamenco serio está en peligro de quedar relegado a un decorado o una postal amable para visitantes que buscan sensaciones típicas sin entender lo que tienen delante.

Fosforito encarnaba lo contrario de esa tendencia: la conciencia de que el flamenco no es un souvenir, sino un legado. Un idioma emocional que se hereda, se cuida y se honra. Y si hoy su muerte nos conmueve tanto es precisamente porque simboliza lo que estamos perdiendo como sociedad cuando dejamos que el ruido sustituya a la hondura.

No exagero si digo que Málaga lo adoptó como uno de los suyos incluso antes de que la propia ciudad entendiera lo que tenía delante. Aquí encontró complicidades, escenarios y amigos que lo trataron con el respeto que merece quien sabe que el arte es un acto de servicio, no un vehículo de ego.

Él devolvió ese cariño con creces. Cada vez que cantaba, Málaga era un poco más Málaga. Y no deja de ser triste que, en un momento en el que la ciudad se reinventa sin pausa, lo que más nos ancla a lo que fuimos —a la verdad de nuestra identidad, a nuestras raíces culturales— se vaya apagando sin que seamos capaces de levantar del todo la voz.

A veces da la sensación de que vivimos instalados en una especie de presente perpetuo, donde lo antiguo solo tiene valor cuando se utiliza como recurso decorativo. Se homenajea mucho, se preserva poco. Y el flamenco, el de verdad, el que exige silencio antes de empezar y un respeto casi litúrgico, que no se adapta bien a esa superficialidad generalizada. Fosforito lo sabía.

Lo sabía y lo decía con una serenidad que resultaba incómoda para quienes prefieren convertir el arte en un producto empaquetado. Siempre defendió el cante libre desde la coherencia, sin concesiones y sin travestismos estilísticos que diluyeran su esencia. Quizá por eso su figura crece tanto justo ahora, porque representa algo que nos falta.

Su muerte debería servir para detenernos, aunque sea un instante, y preguntarnos qué estamos haciendo con nuestro patrimonio inmaterial. Si queremos que el flamenco siga vivo en Málaga —vivo de verdad, no fosilizado en espectáculos para turistas— necesitamos seguir el ejemplo que él dio. Y eso mplica apoyar a quienes mantienen viva la llama desde las peñas, cuidar los espacios donde aún se canta sin micrófonos, permitir que los jóvenes aprendan no solo la técnica, sino también el respeto. Implica, sobre todo, entender que la cultura no se sostiene sola sino que exige corresponsabilidad. Algo tan simple y tan difícil.

Porque Fosforito no era solo un cantaor. Era un recordatorio permanente de que lo auténtico no pasa de moda, pero que puede desaparecer si no se cultiva. Su marcha nos señala con el dedo, como quien dice: ahí tenéis lo que soy, haced algo con ello. Y no podemos, ni debemos, limitarnos a aplaudirlo ahora que ya no está. Los homenajes, por hermosos que sean, no sustituyen el compromiso.

Quisiera pensar que su legado no se esfuma con él. Que seguirá vivo en cada quejío que alguien lance con verdad. En cada mesa donde se respire silencio antes de que empiece el compás. En cada joven que descubra que el flamenco no es una estética, sino un latido.

Quiero creer que Málaga, esta Málaga que tantas veces corre el riesgo de olvidarse de sí misma, será capaz de conservar lo que Fosforito nos entregó. Porque si algo nos enseñó es que el arte grande no muere, se transforma en responsabilidad.

Hoy la ciudad está más triste. Pero también está más obligada. No se trata solo de recordar a Fosforito, se trata de estar a la altura de lo que representó. Y si lo conseguimos, aunque sea un poco, su voz seguirá escuchándose. Quizá no en un escenario, pero sí en la memoria colectiva de una tierra que aprendió a mirarse mejor cuando él cantaba. Y eso, al final, es la verdadera inmortalidad.

Viva Málaga.