Ždanovič y Van Alphen desafían la forma

Teatro Cervantes 14-11-2025

: Anton Ždanovič, percusión y Antonio del Pino, órgano. Dirección : Conrad Van Alphen.

: Conrad Van Alphen. Programa: Frozen in time para percusión y orquesta, de Avner Dorman y Tercera sinfonía en do menor, Op. 78 “Sinfonía con órgano”, de Camille Saint-Saëns.

Dos importantes músicos protagonizaron el cuarto de los abonos de la Orquesta Filarmónica de Málaga. Por un lado, el percusionista checo Anton Ždanovič, encargado del estreno con la OFM de Frozen in Time para percusión y orquesta, de Avner Dorman, página contemporánea presentada en Hamburgo en 2007. En la segunda parte de este interesantísimo programa, la partitura más elaborada del genio de C. Saint-Saëns, su Sinfonía con órgano —con el órgano del maestro Antonio del Pino— trazó un diálogo a través del tiempo y la forma con dos autores que, si bien distantes cronológicamente, encontraron en el desarrollo formal un vehículo de expresión.

El escaso aforo registrado pareció responder más a apriorismos que a un interés real por el diálogo entre compositores, una de las constantes de este último abono de la OFM. A ello se suman las exiguas anotaciones del programa de mano —apenas dos breves párrafos—, no solo consecuencia del nuevo diseño iniciado esta temporada. Preocupa que se soslaye una parte fundamental que completa la propuesta musicológica que priva al oyente de la posibilidad de extraer una experiencia plenamente significativa. Flaco favor para la divulgación de la gran música.

Frozen in Time pone a prueba la resistencia de cualquier percusionista en agilidad, técnica y expresividad en un continuo diálogo entre conjunto orquestal y solista sobre la estructura tripartita del concierto. La variedad instrumental, los constantes cambios rítmicos y las altas dosis de virtuosismo caracterizan una partitura en mutación permanente, contrastante y de notable impulso, inspirada en los sonidos de la Pangea a través de sus tres secciones: Indoafrica, Eurasia y The Americas.

La lectura de A. Ždanovič —actual timbalero de la Sinfónica de Sichuan— destacó por el refinamiento técnico y la amplitud tímbrica, contando desde el podio con la complicidad de la batuta de C. Van Alphen, muy preciso tanto en el cuidado de las entradas y emisiones de las secciones de la OFM como en el atento acompañamiento al solista. Resultado: una versión plena en colorido orquestal y sugerente para el oyente desde un plano tonal que apunta a un retorno a presupuestos más conectados con el público.

Escrita en 1886 y estrenada en Londres con el autor en el podio, C. Saint-Saëns dejó clara la clave para comprender este depurado trabajo que amplía los horizontes de la forma sinfónica —más allá de la inclusión del órgano o incluso del piano a cuatro manos—: «Di todo lo que pude dar. Lo que he logrado aquí, nunca lo volveré a lograr». La estructura en dos grandes capítulos, cada uno articulado en dos secciones, sostiene la organización de una sinfonía que, pese a su espíritu tardo-romántico, profundiza en las posibilidades formales como expresión artística.

Muy bien tensionada resultó la lectura ofrecida por los profesores de la Filarmónica, con especial relevancia de los bronces en una versión cuidada en la emisión, atenta a transiciones y dinámicas, y rotunda en su factura final. El interés por las relaciones internas que estableció C. Van Alphen, así como su capacidad de comunicación con las secciones y atriles, dio lugar a una interpretación orgánica, dramáticamente sostenida y brillantemente resuelta en la sección final, donde los materiales temáticos alcanzan su pleno desarrollo. Destacar el papel de bronces reforzados por el acompañamiento del órgano del maestro Antonio del Pino que remató una versión balanceada, acentuada y brillantemente resuelta.

En suma, un programa irresistible cuya recepción en el Cervantes no obtuvo, incomprensiblemente, una respuesta más decidida.