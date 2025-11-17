Juan Carlos de Borbón, el marrón de su funeral de Estado

Hagamos un poco de historia: Isabel II, tatarabuela de Juan Carlos, ancestro de Felipe VI, vivía exilada en París desde que en 1868 fue derrocada por los generales Prim y Serrano, no por la Primera República, como alguien ha apuntado, que llegó en 1873, después de que abdicara Amadeo de Saboya, junto a José Bonaparte, los dos mejores monarcas que han pasado por el trono de las Españas, constitucionalistas y civilizados, reversos de buena parte de la lamentable saga de los Borbones. Isabel, hija del gran felón Fernando VII, traidor, golpista, corrupto a tiempo completo, murió en el exilio parisino en 1904 siendo inhumada en El Escorial frente a la tumba de su esposo Francisco de Asís de Borbón y Borbón- dos Sicilias, fallecido en 1902, padre oficial de Alfonso XII, el biológico parece que fue el aristócrata, general Enrique Puigmoltó, uno de los muchos amantes que coleccionó Isabel. Bien, lo que nos interesa es que el funeral de Estado de la exilada, a la que se le permitía regresar a España de visita más bien de tapadillo, sin que se notara (Cánovas del Castillo no la quería ver por Madrid), fue cualquier cosa menos funeral de Estado. Se la despachó rauda hacia El Escorial procurando que se olvidase que había sido Reina de España. Empezaba el catastrófico reinado de su nieto Alfonso XIII, otro golpista de tomo y lomo, que también acabó sus días en el exilio, en Roma, donde murió en 1941. El general Franco lo mantuvo exilado tras su deceso. No retornó a España hasta que su nieto, Juan Carlos, repatrió sus restos en 1980. Entonces sí hubo un funeral de Estado. Con cuatro décadas de retraso. El que le hizo Franco en 1941 tuvo mucha mala leche, la que solía gastarse el dictador, que traicionó a Alfonso XIII, al que debía distinciones y honores, además de incondicional respaldo al golpe de Estado de 1936. El funeral de Estado de verdad se ofició en la Roma fascista de Benito Mussolini, presidido por el Rey-Emperador Víctor Manuel III. La dinastía italiana de los Saboya se fue al carajo en el referéndum de 1946.

Juan Carlos de Borbón, el marrón de su funeral de Estado

Tanto recordatorio viene a cuento por lo que no se sabe cuándo sucederá; será el deceso de Juan Carlos de Borbón, que en enero de 2026 cumplirá 88 años. Dejará a su hijo, el Rey Felipe VI, actual jefe del Estado, y al presidente del Gobierno que entonces esté en ejercicio un marrón considerable, porque inevitablemente se planteará qué funeral de Estado habrá que tributarle a quien ha enmerdado lo indecible tanto su biografía como en dificultades ha puesto a la Monarquía borbónica, restaurada en su persona por decisión del general Franco, que se pasó por el forro la sucesión dinástica que correspondía a su padre, Juan de Borbón, a quien detestaba siendo naturalmente correspondido. Si al producirse el fatal desenlace hay un Gobierno de izquierdas parece poco probable que se establezca el funeral que tuvo Juan de Borbón en 1993 por decisión de Felipe González. La levadura republicana ha subido, no es previsible que un ejecutivo de izquierdas esté por la labor. De gobernar las derechas, sí habrá funeral del Estado, al precio de que la monarquía se enajene a parte sustancial de la ciudadanía.

Marrón lo tendrá el presidente del Gobierno. Hay que constatar que Juan Carlos de Borbón se habrá ganado que se le entierre como a su tatarabuela, la reina Isabel II, al igual que ella, destronado, no por un golpe de Estado dado por dos generales, los citados Prim y Serrano, sino por ser forzado a abdicar para que la monarquía no naufragara. Y tienen los Borbones que agradecer al PSOE, como viene sucediendo desde 1978, que sea el pilar en el que se sustenta la Corona. El día en que el partido socialista, históricamente republicano, le dé la espalda, los Borbones revivirán otro episodio de sus traumáticas patadas propinadas a sus reales traseros.