Málaga frente a la pobreza: acciones integrales para la inclusión social

El XV Informe sobre el Estado de la Pobreza 2025, elaborado por EAPN, revela una situación alarmante en Andalucía: el 35,6 % de la población se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, superando la media nacional. Entre los colectivos más vulnerables destacan las familias monoparentales, donde el 42,4 % vive en pobreza, especialmente aquellas encabezadas por mujeres, lo que evidencia una brecha de género que sigue sin cerrarse.

En Málaga, barrios como Palma-Palmilla, Trinidad-Perchel y Cruz Verde-Lagunillas figuran entre los más desfavorecidos del país. Estas zonas concentran altos índices de desempleo, precariedad habitacional y exclusión social, factores que limitan las oportunidades y perpetúan la desigualdad.

Para revertir esta realidad, surge el proyecto ERACIS+, impulsado por la Junta de Andalucía y cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus. Su objetivo es favorecer la inclusión social y la inserción laboral en zonas vulnerables mediante itinerarios personalizados que incluyen formación, orientación para el empleo, acompañamiento psicosocial y participación comunitaria. No se trata solo de ofrecer cursos, sino de crear un entorno que permita a las personas recuperar la confianza y sentirse parte activa de su barrio.

Desde Prodiversa – Progreso y Diversidad, junto a Fundación Esplai, desarrollamos este programa en dos áreas clave: Palma-Palmilla y en la zona Centro, en los barrios de Trinidad-Perchel y Cruz Verde-Lagunillas. Nuestras acciones abarcan formación en competencias digitales y profesionales, apoyo al emprendimiento, asesoramiento emocional y actividades para reducir la brecha digital y de género. Además, impulsamos la figura de mentores socioeducativos, que fortalecen el vínculo entre jóvenes y referentes comunitarios, creando redes de apoyo que inspiran y motivan.

El trabajo en red es esencial. Participamos en mesas de coordinación con los servicios sociales comunitarios del Ayuntamiento de Málaga, centros educativos, asociaciones vecinales, empresas y entidades como el Plan Comunitario de Palma-Palmilla, Onda Color Comunitaria, FAECTA, COOP57 o la Fundación “La Caixa”, a través del programa CaixaProinfancia. Esta colaboración permite una intervención más eficaz, adaptada a las necesidades reales y con impacto en las políticas locales.

El programa, con una duración de cuatro años, prevé acompañar a 290 personas, de las cuales el 60 % serán mujeres. Las personas beneficiarias acceden por derivación de servicios sociales y reciben atención personalizada, formación y apoyo en la tramitación de ayudas como el IMV.

Nuestro objetivo va más allá de la inserción laboral: queremos devolver la esperanza, fortalecer el sentido de pertenencia y abrir oportunidades reales. Desde Prodiversa creemos en una sociedad más justa, donde todas las personas tengan las mismas posibilidades.