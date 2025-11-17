Opinión | En corto
La sombra que se extiende
¿La política de Trump es caótica? Sería más bien uno de los disfraces del núcleo: una voluntad sistemática de imponer el poder del imperio y el propio como emperador. ¿Que relación hay entre la ocupación militar de grandes ciudades norteamericanas en manos demócratas, el envío al Caribe del más poderoso portaaviones mientras anuncia que ya ha decidido la acción contra el régimen autoritario de Venezuela, el acoso a la Universidad de Harvard y el acallamiento de la BBC a golpe de demanda judicial, so pretexto del desafortunado montaje de una información?. Son manifestaciones de una misma voluntad de poder y del poder real del miedo, materia prima de una política que funciona como un hacha bifaz, con corte a la vez hacia el interior de su nación y hacia el exterior. En cada caso hay un pretexto, pero la voluntad que hay detrás y la sombra que va extendiendo es la misma.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un queso de cabra curado de Málaga, entre los 51 mejores quesos del mundo
- Málaga sortea 253 viviendas protegidas en alquiler a partir de este lunes en la zona de la Universidad
- Unos baños de aguas termales gratuitos a dos horas de Málaga: en mitad de la naturaleza y a 28 grados todo el año
- El nuevo Hospital de Día Oncohematológico del Clínico de Málaga abre por fin sus puertas
- Dos policías nacionales rescatan en Málaga a un sintecho que dos hombres han arrojado al mar tras robarle
- 14 de noviembre de 1989: 36 años de la gran inundación de Málaga
- Alhaurín de la Torre abrirá un nuevo acceso a la autovía para evitar los atascos diarios de salida hacia la hiperronda
- La ‘fritura cerebral’ de Málaga también viaja en autobús