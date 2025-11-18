Opinión | En corto
Divinas palabras
Pese a algunos retrocesos, causados en parte por disidencias internas y escisiones, el antes llamado movimiento feminista se ha acabado imponiendo como cultura implícita entre las mujeres, a salvo algunas raras excepciones de gusto por la sumisión. Con el mismo carácter cultural ha sido asumido por una mayoría de hombres, al menos «de puertas afuera», por lo que en la vida de relación, incluida en general la doméstica, se cuidan muchísimo de exteriorizar los restos de viejas pulsiones de género, sea por convicción, contrición o mera atrición (temor a las penas del infierno). Una mujer a la que conozco ha descubierto que en cualquier discusión con hombres en que de algún modo, aunque sea tangencial, entre en juego el papel de la mujer, basta usar la palabra «patriarcado» para provocar una visible inquietud o un tic espontáneo, seguido de una retirada estratégica a otro tema.
Suscríbete para seguir leyendo
- El parque de Málaga considerado el mejor de España: con toboganes de 11 metros, camas elásticas y su propia tirolina
- El temporal Claudia en Málaga: los embalses suben por primera vez en siete meses
- Un parque japonés en el corazón de Málaga: con un lago artificial, puentes y toboganes rodeados de bambús y bonsáis
- Málaga sortea 253 viviendas protegidas en alquiler a partir de este lunes en la zona de la Universidad
- Polémica en el Trabuco por ‘El Bosque de los Niños’ en los Caños
- El Ayuntamiento de Málaga irá eliminando las entidades de conservación
- De la lluvia al frío polar: así cambiará el tiempo en Málaga esta semana
- Trinitarias de Málaga: un siglo cambiando vidas