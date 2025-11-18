Divinas palabras

Pese a algunos retrocesos, causados en parte por disidencias internas y escisiones, el antes llamado movimiento feminista se ha acabado imponiendo como cultura implícita entre las mujeres, a salvo algunas raras excepciones de gusto por la sumisión. Con el mismo carácter cultural ha sido asumido por una mayoría de hombres, al menos «de puertas afuera», por lo que en la vida de relación, incluida en general la doméstica, se cuidan muchísimo de exteriorizar los restos de viejas pulsiones de género, sea por convicción, contrición o mera atrición (temor a las penas del infierno). Una mujer a la que conozco ha descubierto que en cualquier discusión con hombres en que de algún modo, aunque sea tangencial, entre en juego el papel de la mujer, basta usar la palabra «patriarcado» para provocar una visible inquietud o un tic espontáneo, seguido de una retirada estratégica a otro tema.