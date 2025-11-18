Han colonizado TikTok

Primero fueron a por Facebook y no dijimos nada. Luego invadieron Twitter y no dijimos nada. Ahora, colonizado Instagram, van a por TikTok pero ya es demasiado tarde. El presidente del Gobierno se viste de treintañero de Arganzuela modernito que va a un festival y lo difunde en esas redes. Ya no hay político que no considere ideal difundir su mensaje, incluso sus ideas si las tienen, en esa red de vídeos donde antes pastaba uno pacíficamente viendo recetas de cocina, cómo vuela un avión, cómo era España en la Edad Media o gente bailando.

Dependerá de cada cual y su algoritmo, pero lo cierto es que ya es complicado entrar en TikTok y que no te salga un voxero, un podemita -ya menos-, uno del PP o uno del PSOE. De pronto, tras una receta de crema de espárragos y un niñato enseñando un piso del barrio de Salamanca, me sale el alcalde de Villapérez alabando su gestión municipal. Desde luego nadie mejor que el propio interesado puede alabar la gestión del propio interesado.

Acorde al libro de estilo de TikTok, los políticos tratan de generar sensación de movimiento y actividad. Hay que lograr que el usuario no pase rápido a otra cosa. Hablan. A veces como si no fueran ellos, como si se dirigieran a tontitos. Cualquier día declaran la invasión de Polonia por TikTok. O el estado de sitio o el confinamiento. Vamos a pasar del «he oído en Radio Nacional que esta tarde llueve» a «ha dicho TikTok que nos confinan en diciembre».

Tal vez esté usted leyendo esto y no sea usuario de TikTok. No importa, también leemos artículos sobre Dios y no sabemos si existe. Nadie conoce a nadie.

A saber cuál será la próxima red social que lo pete, que nos seduzca, nos haga amenas las esperas en el dentista y nos proporcione cotilleos acerca de nuestros amigos y conocidos, incluso sobre nuestros ex y los compañeros de trabajo. Urge una red en la que solo se pueda escribir en endecasílabos. No sé si Sánchez tiene más seguidores en TikTok que Feijóo o al revés. Afortunadamente, todavía es más decisivo tener más votos que tener más likes.

No se conocen vídeos de TikTok conjuntos de Yolanda Díaz y Pedro Sánchez, tal vez la sintonía no dé como para coreografía, más ahora que comienzan los movimientos y codazos por el liderazgo de Sumar. Si es que en Sumar queda algo que liderar. En Vox hacen TikTok los disidentes, pero no llegan mucho o a nadie, con Olona, Smith, Espinosa de los Monteros, etc. inventándose fundaciones y embriones de partidos. Ciscándose en el algoritmo. Que es ya el órgano más importante que tenemos.