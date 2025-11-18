«Imagina que hay una guerra y no va nadie», decía un eslogan de tiempos más felices cuando los Verdes alemanes abogaban por la paz y no por el rearme frente a Rusia como ahora.

Imagina que el Gobierno demanda voluntarios para servir en el Ejército y son muy pocos los que se presentan. Ésa es la gran preocupación de Berlín en este momento.

Porque no olvidemos que el canciller federal alemán, Friedrich Merz, el exdirectivo de BlackRock, quiere hacer del Ejército de su país el más poderoso de Europa, y para ello no bastan armas, sino que se necesitan también hombres. Si no, que se lo pregunten a los ucranianos.

El ministro de Defensa, Boris Pistorius, socialdemócrata, ha propuesto que el servicio militar tenga en un principio carácter voluntario en Alemania.

Se pretende llegar así a los 300.000 reclutas para el año 2027, pero si eso no ocurre, como es lo más probable, se procederá a un sorteo, que obligará a los que salgan elegidos.

Mientras tanto, quienes se presenten voluntarios recibirán en Alemania un sueldo mensual de 2.500 euros, muy poco más que el salario medio.

La Iglesia, como parte de la sociedad, ha querido intervenir también en el debate, y así el obispo militar Franz-josef Oberbeck admite que la obligatoriedad del servicio militar supone una injerencia en la libertad del individuo.

Pero la Iglesia ha sido siempre ducha en ambigüedades, y así el mismo prelado reconoce que su carácter obligatorio estaría, sin embargo, legitimado en caso de que no se presentasen suficientes voluntarios y el Bundestag (Parlamento federal) así lo decidiese.

Porque la sociedad, dice el obispo, utilizando una palabra de moda, debe ser «resiliente». Y ello, claro está, para el caso de que al ‘malvado’ Putin se le ocurra atacar a Occidente, como no dejan de advertirnos los políticos y los medios a los siempre crédulos ciudadanos.

El coronel retirado de la Bundeswehr (Ejército alemán) Ralph D. Thiele se muestra, por su parte, escéptico de que con la sola voluntariedad se consiga llegar a los efectivos requeridos.

El veterano militar cree que muchos abandonan actualmente el Ejército por considerar que está mal equipado. ¿Será porque las mejores armas se envían a Ucrania?