Crece la demanda de gas natural licuado en todo el mundo

La demanda mundial de gas natural licuado ha registrado un importante aumento gracias, entre otras cosas, a la obligada renuncia de la industria europea al gas natural que llegaba abundante y barato de Rusia.

Según pronósticos de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), la demanda de ese tipo de combustible fósil crecerá un 50 por ciento de aquí al comienzo de la próxima década.

Lo cual beneficiará sobre todo a los mayores productores como Estados Unidos, que es hoy el mayor exportador del mundo y del que saldrá cerca de la mitad exportada, o Qatar con un quinto aproximadamente del total.

Para su pronóstico, la AIE partió de la hipótesis de que los países cumplirán sus compromisos de acción contra el cambio climático, es decir que o bien ahorrarán energía o recurrirán cada vez más a las energías limpias.

De cumplirse cabalmente aquello a lo que se comprometieron, la oferta de LNG superará a la demanda en 65.000 millones de metros cúbicos anuales.

Lo que significa, según analiza el periodista alemán Jörg Kronauer en ‘Junge Welt’, que parte de las costosísimas infraestructuras que se construyan para ese tipo de energía podrían resultar inútiles.

Por otro lado, se calcula que para el año 2035 se habrá alcanzado en el mundo el máximo de consumo de gas natural y a partir de ese momento se iniciará el descenso.

¿Qué puede hacer Estados Unidos con un presidente como Donald Trump, negacionista del cambio climático? Una opción sería la de presionar a otros países para que renunciasen de momento a las renovables.

En ese caso, la industria del ‘fracking’ (fracturación hidráulica) en Estados Unidos, especialmente contaminante, lograría deshacerse de todo el gas licuado que produce.

¿Qué ocurriría si se produjese un súbito agravamiento del cambio climático por culpa precisamente del empleo abusivo de los combustibles fósiles en todo el mundo?

Como dicen los optimistas en EEUU, no sería el fin de la humanidad, sino que el capitalismo, que ha demostrado ser muy inventivo, desarrollaría nuevos métodos para gestionar la catástrofe y ganar de paso mucho dinero, que es de lo que siempre se trata.

Otra posibilidad que tendría EEUU como mayor exportador de LNG sería intentar neutralizar a sus competidores, entre los que está Rusia: cuarto exportador detrás de EEUU, Australia y Qatar.

Según la AIE, Rusia exportará este año en torno a 60.000 millones de metros cúbicos de LNG, casi la mitad que Estados Unidos.

En el primer semestre del año en curso, cerca de la mitad del gas natural licuado procedente de Rusia se exportó a Asia: un 43 por ciento a China y un 39 por ciento a Japón.

La capacidad de presión de Washington sobre China para que dejase de comprar ese gas ruso es nula, y no parece tampoco que Japón, incluso con su nueva primera ministra, vaya a dejarse presionar.

Así, pues quedaría sólo la Unión Europea, que durante el primer semestre de este año compró cerca de la mitad del gas natural licuado ruso pero que quiere renunciar totalmente a esa fuente a partir de 2027.

En la polémica entrevista que mantuvo con Trump en Bruselas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se comprometió a que Europa comprara a EEUU productos energéticos por un valor de 750.000 millones de euros.

La pregunta, sin embargo, es si Bruselas puede obligar a la industria privada europea a decidirse por un determinado proveedor frente a otros. Esperemos que no.