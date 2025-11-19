El drama del negacionismo

Se llama cambio climático antropogénico la atribución principal del cambio del clima en curso (un hecho palmario e incontestable) a la acción humana, en especial por efecto de los gases de efecto invernadero (un diagnóstico casi unánime de la comunidad científica). Es ya un drama, desde luego, el negacionismo de las causas, teniendo en cuenta que la inacción frente a ellas tendrá efectos terribles e irreversibles, aparte de que las medidas reducirían nuestra dependencia de los combustibles fósiles, hecho siempre saludable y muy necesario en particular en países que, como España, no disponen de ellos. Ahora bien, el drama se convierte ya en suicida cuando el negacionismo de las causas lleva a ignorar o minimizar la irrupción de fenómenos climáticos extremos sin precedentes en los registros, que son cada vez más frecuentes, impidiendo adoptar planes y medidas para atajar sus efectos.