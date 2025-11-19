Cómo estamparse contra una palmera

Cayetano Rivera se ha estampado contra una palmera y una de sus ex ha dicho lacónica: ¿cómo está la palmera? Inmediatamente se han activado en mí los mecanismos de solidaridad. No con la palmera, con Cayetano. Me dan ganas de estamparme yo también. Sin que le pase nada a la palmera, claro.

En muchas ciudades mediterráneas que no tenían palmeras, ahora, hace unos años, las hay por doquier, en avenidas, calles, boulevares, alguien se ha forrado con la importación de palmeras, digo yo. Hay que traerlas enteras o crecidas, si traes solo la semilla has de esperar cincuenta años a que tenga una altura de altura, una altura considerable. Si llenas la ciudad de palmeras tienes más posibilidades de estamparte contra una de ellas. Si vives en una ciudad con muchos pinos, el estampe será distinto. Si estás en el desierto no te estampas contra nada.

Digo bien: estampar. El verbo preciso es ese. No chocar ni colisionar (¿pero quién dice colisionar?), no. Estampar. En la vida hay que estamparse de vez en cuando. Lo de Cayetano es toda una metáfora: se ha estampado contra la realidad. Ya se estampó hace poco contra, o en, una hamburguesería de Madrid a una hora en la que en lugar de estamparse lo que hay que hacer es acostarse no sin antes alojar estratégicamente, para que quede a mano, un vaso de agua en la mesilla. Cayetano se ha estampado contra el desamor, la noche y también, por qué no, la posible mala colocación consistorial de un árbol, la palmera, que afortunadamente no le ha producido lesión, aunque sí tal vez un descenso del prestigio.

Quién no se ha estampado alguna vez con algo, con un jefe cerril, con un subordinado torpón, con un funcionario que no te hace el trámite, con un portero de discoteca que te coge manía, con un editor, con un entrenador... El estampamiento vital es constante y hay que solidarizarse y hasta fundar un sindicato de estampados, a cuyas reuniones habría de acudir con camisas lisas, no estampadas, que hacen perder algo de seriedad al que las lleva o induce a pensar al prójimo que andas de vacaciones o planeando una escapada caribeña.

Cayetano se habrá estampado contra su sofá como hace cualquier mortal un domingo por la tarde. En ese estampamiento habrá leído y visto las opiniones sobre él, habrá pensado en su presente, que de repente le ha propinado un chocazo, en su futuro, en la palmera, en su ex, lacónica e irónica. Que tal vez goce de la desventura de Cayetano comiéndose una palmera de chocolate.