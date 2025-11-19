Cuando se acerca el mes de diciembre siempre de telón de fondo se proyecta el reencuentro total de la Navidad, esa mesa poco redonda a la cual cada año nos arrimamos cada vez más como auténticos náufragos de nuestras vidas. Siempre he tomado con poca simpatía a esas personas que todo lo confían al destino, tremenda estupidez. Obviamente que hay caminos trazados que no podemos eludir, pero probablemente lo más conveniente sea no hacer el imbécil ni comprar tantos boletos que nos conduzcan a mayores complicaciones. Esa fecha suele acercarnos al principio del fin… de año. Y si se les da a los números más importancia de la que tienen puedes estar perdido.

Pueden engañarnos los sentidos, pero casi nunca nos engaña la intuición, que es algo así como un pensamiento no demasiado racional, pero solvente. Y cuando los pensamientos nos engañan empezamos a confundirlos con los sentimientos y aquí ya la hemos jodido. Por otro lado, si cedemos paso a la imaginación muy probablemente lleguemos antes a la realidad. Imaginemos por ejemplo que imaginamos. Sí, hay personas que pronto se agotan o presentan alergia por ello, se cansan y no toleran para nada la imaginación, y mucho menos la ajena, suelen ser las mismas que nunca miran la verdad a los ojos y practican la manipulación de todos los hechos uno a uno y de forma muy estudiada, casi un negocio. Cada día más gente practica este cruel y doloroso deporte. Hay en el mundo muchas mujeres y muchos hombres que no toleran ni quieren tener imaginación. Lo consideran una auténtica obscenidad. Usted no tolera a aquellas y aquellos que no quieren tener perros y servidor no tolera a aquellas y aquellos que no quieren tener imaginación. Luchan contra ello e incluso a veces se aplican curiosos cilicios emocionales como correctivo para no caer en la tentación de la imaginación como el camino más corto. Me agacho y dejo que el perro de la señorita X. me huela la parte superior de la mano derecha, pero automáticamente después no voy a ir a comprarme un perro.

La entrada del invierno no es una mala noticia. Los llanos humeantes de quien quema el montón del excedente vegetal contrasta con la niebla que del mar se levanta con el cielo lleno de trazos por el paso de los aviones. Como un borrador los va eliminando como las letras en la orilla con las olas. Una enorme pizarra parece que marque diferentes trayectorias que nos invitan a imaginar. No es tan difícil, sigues caminando. Los días del calorcito quedan atrás y se van refrescando las noches. Ante la totalidad del año se presenta el final del mismo y el principio de otro casi con el mismo envoltorio del anterior: melancolía y auténtico respeto por lo que vendrá. ¡Glups!

Si dejas a su libre albedrío tu imaginación también estás perdido. Pero… ¿cómo quedamos? Pues que evitarla es el camino más eficaz para no mantener la mirada a los ojos de la verdad, pero soltarla nos lleva al otro extremo. Más que intuición, mucho instinto. Rodeados de estrellas observamos el firmamento. Sopla norte y sin contaminación lumínica ves un auténtico espectáculo y libre de impuestos. Ante tal decorado las primeras civilizaciones, sumándose la griega, trazaron mapas de imaginación extrema que todavía perduran en nuestro imaginario. Ante tal inmensidad los antiguos, proyectando sus angustias, decidieron dibujar mapas de auténtica ficción para no atender nunca de golpe la cruda verdad. Explicar historias fantásticas para poder asimilar las ordinarieces humanas y darles algún sentido, no ha ido tan mal. Explicar lo simple por el camino más largo y más bello. Así como todas las fuentes de occidente regurgitan sus aguas a través de la boca en el rostro de un león en interminable conmemoración, recordatorio anual, de cómo bajo el mismo signo en el cielo, año tras año se desbordaba el Nilo o crece en su cauce. Imaginas y no evitas la realidad, pero por un rato la adormeces como la intuición a tu más oscuro pensamiento. Imaginen… luego pónganle nombre.