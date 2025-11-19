Málaga: un parque museístico desdibujado

Cuando el alcalde, Francisco de la Torre, diseñó el parque de museos para impulsar la centralidad cultural de esa nueva Málaga que tenía en la cabeza y que había recibido el empujón inicial con el Museo Picasso Málaga, cada centro artístico tenía su personalidad: la Casa Natal de Picasso, dedicada a la divulgación de nuestro paisano más universal; el Centro de Arte Contemporáneo (CAC) de Málaga, para explorar los nuevos de la creación actual (y sobre todo urbana, según el criterio del entonces adjudicatario, Fernando Francés); el Centre Pompidou Málaga, para la contemporaneidad pujante, con un importantísimo factor didático y comunitario, y el Museo Ruso, para el descubrimiento de un arte y una cultura tan lejanas como inagotables. Hoy, diez años después de aquello, ese mapa ha quedado bastante desdibujado.

A la espera de que la operación MUCAC (Museo y Centro de Arte Contemporáneo de Málaga) se complete con la remodelación del antiguo edificio del CAC (de momento sólo está abierto el espacio de La Coracha) y con la reciente apertura del Espacio Expositivo de Tabacalera (MEET), que hará 'coliving' con el Ruso, no parece haber plan maestro o timón en las decisiones. La cuestión, insisto, es colgar en las paredes obras de interés indudable pero sin un marco ni una personalidad que definan el contenedor.

De momento, tanto lo que se ha visto del MUCAC como del apéndice recién inaugurado, parece fruto de la obligación, del 'hay que hacer algo' pero sin un rumbo marcado: todo es ensalada y macedonia, con ingredientes sabrosos pero distribuidos sin ton ni son. Y los centros artísticos necesitan una personalidad, un estilo, una dirección, ese factor que genera interés, primero, y confianza, después, en el aficionado. Porque, ¿qué diferencia al MUCAC del MEET? En principio, parecen contenedores intercambiables, desprovistos de carácter propio. Y eso en esto del arte es pecado mortal.

Ucrania

Está claro que la invasión de Ucrania convirtió el Museo Ruso en un marrón, una de esas patatas calientes que no le gustan nada a De la Torre, pero también que durante todo este tiempo la cuestión se ha driblado con elegancia y solvencia por parte de los equipos malagueños. Reconfigurar la ruta inicial puede ser interesante, a veces incluso resulta obligatorio para no adocenarnos, para mantener el interés, pero siempre y cuando se imponga un rumbo, más o menos acertado, no un 'ya iremos viendo'. Habrá que dejar correr los días y, sobre todo, esperar a la apertura de la segunda pata del MUCAC, la del Mercado de Mayoristas, para ver si ese puzzle forma un dibujo completo, interesante y propio, o, en cambio, no pasa de complejo artístico amorfo.