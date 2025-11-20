Opinión | En corto
Breve inventario de pros y contras
No soy enemigo de las nuevas tecnologías de la comunicación. Incluso hice literatura futurista sobre ellas. Detesto solo la fascinación mágica que producen y la sumisión subsiguiente, común a toda adicción. Aunque sea obligado reconocer que la hiperconectividad y el pantallismo alivian la epidemia de soledad que azota al mundo desarrollado, han encapsulado y aislado de la realidad a muchos jóvenes y adultos, así como obligado a correr a gente que no tiene piernas para ello, al imponer sí o sí la veloz progresión de las técnicas mediante la obsolescencia virtual programada. Sin embargo a quienes buscan cierta voluntaria «solitud» (diferente de la forzosa «soledad», según el reciente ensayo de Andres Ortega, Ed. Nobel 2025) se la facilita el hecho de quedar fuera de carrera o fingirlo: un inesperado espacio para una vida consciente y libre de ruidos, detrás de la masiva bulla digital.
Suscríbete para seguir leyendo
- El parque de Málaga considerado el mejor de España: con toboganes de 11 metros, camas elásticas y su propia tirolina
- El enorme parque de Málaga con ocho miradores, una red de senderos y zonas de pícnic: perfecto para una escapada en familia
- El Ayuntamiento de Málaga irá eliminando las entidades de conservación
- Una ruta a dos de los nacimientos de agua más impresionantes de Málaga: las lluvias los han llenado de cataratas
- Un castillo medieval abandonado con las mejores vistas de Málaga: un enorme 'trampantojo' a 20 minutos de la capital
- Así es la pizzería más antigua de Málaga: medio siglo de historia con platos a 5 euros
- Sergio Pellicer ya se despide del Málaga CF: 'Muchas gracias a todos
- La A-357 cerrada por pruebas del nuevo carril BUS-VAO: detalles y horarios