Reservar: misión imposible

Es dos de noviembre. Hablas con tus compañeros de trabajo o con tu grupo de amigos para organizar una comida de Navidad. Se percibe la euforia. Tras una primera negociación para intentar fijar un día en el que todos estén disponibles, descubrís que estáis peor que el SAS y que la fecha más cercana posible es en abril del año que viene. Descartado. Optáis por un viernes de diciembre en el que sólo faltan dos del grupo. Mala suerte para ellos. Empezáis a buscar sitio. Los tenéis todos muy vistos. Queréis algo nuevo, pero fiable. No muy caro, pero con platos que vayan más allá de la rusa y las croquetas. Hacéis una lista de ocho restaurantes y llamáis. Tragedia: todo está lleno y, de hecho, la persona que atiende al teléfono en el último de los negocios esboza una media sonrisa por vuestra candidez mientras os explica que las reservas están agotadas desde hace varias semanas.

Es nuestro día a día en esta ciudad. Es lógico que esto ocurra en Navidad, porque todos los malagueños tenemos la tentación de irnos a comer en un espacio temporal de cuatro semanas. Pero esto va más allá y empieza a extenderse al resto del año. Y yo me pregunto: ¿dónde han quedado los planes medianamente improvisados? Están en riesgo de extinción los «nos vemos en una hora y nos vamos a tomar algo».

Parece que hemos de planear nuestra vida social con dos o tres semanas de antelación, sin saber si, cuando llegue ese momento, nos apetecerá más quedarnos en casa —cosa que pocas veces me ocurre, ciertamente—. No nos extrañemos si, al igual que el típico cartel de «hoy no se fía, mañana sí», empezamos a encontrarnos otros del tipo «si quieres venir a este restaurante, reserva antes» o «si ahora buscas reserva, vete a Huelva».