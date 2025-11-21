Opinión | En corto
La despolarización es de uno a uno
Acostumbrados a pensar que todo lo bueno que nos pase se debe a mérito propio y lo malo viene de fuera (sobre todo del sistema), cuesta retomar las riendas. Eso pasa también con la polarización. Dígale a alguien polarizado que pruebe a despolarizarse poco a poco (como se hace con cualquier fobia) y ¡vade retro!, lo verá como al adversario polar. Mejor entrarle de lado. Llame con un buen pretexto a ese amigo o familiar con el que en medio del enfriamiento social global se ha ido distanciando, quede a tomar un café y hable del asunto que sea, hasta que relaje las defensas. Entonces póngase a criticar, pero sin acritud, a un conocido que le ha dejado de hablar debido a la polarización ¡con todo lo que los unía!, hasta que se vea lo ridículo del asunto. Los defectos se ven mejor en cuerpo ajeno. Esa sería un primera friega para la descongelación. Quede para otro día y pague el café.
Suscríbete para seguir leyendo
- Aemet avisa de un giro meteorológico: Andalucía espera lluvias estos días tras la ola de frío polar
- El enorme parque de Málaga con ocho miradores, una red de senderos y zonas de pícnic: perfecto para una escapada en familia
- Málaga se prepara para la llegada del frío: ¿cuándo bajarán las temperaturas?
- Así es la pizzería más antigua de Málaga: medio siglo de historia con platos a 5 euros
- El parque de Málaga considerado el mejor de España: con toboganes de 11 metros, camas elásticas y su propia tirolina
- Una ruta a dos de los nacimientos de agua más impresionantes de Málaga: las lluvias los han llenado de cataratas
- El alcalde de Málaga dice que el último diseño de la torre del puerto es "elegante", por lo que se reducirá su impacto
- Funes sustituye a Sergio Pellicer en el banquillo del Málaga CF