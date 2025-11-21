Hugo Benítez, el catalán de Perpignan, busca su sueño

Benoît Benítez hizo carrera como jugador de baloncesto en Bellegarde sur Valserine, muy cerca de Bourg, y llegó a jugar en la PRO B. En su paso de jugador a entrenador se trasladó desde las cercanías de la frontera suiza a Toulouges, a poco más de 30 kilómetros de la frontera española. En los pirineos occidentales ejerció primero de jugador, después de entrenador y al final de presidente del club. Allí nacieron sus tres hijos Quentin, Hugo y Elian, unos niños que parecían programados para jugar al baloncesto, ya que su madre Séverine también jugaba al baloncesto en la Nacional 2.

Los tres hermanos cumplieron su compromiso con la pelota naranja. El mayor, Quentin, juega este año en Saint Charles de Charenton St Maurice dentro de la Nacional 3. El pequeño Elian defiende la camiseta del Nantes Basket en la PRO B después de coincidir con su hermano Hugo en el JL Bourg. Hugo Benitez es una de las estrellas del Manresa que mañana llega al Carpena para medirse al Unicaja.

Hugo siempre ha tenido talento en la cancha y fuera de ella. Cuando tenía que dar el siguiente salto desde Toulouges, eligió el Bourg: «No piensan como los demás clubes de Francia. En este país quieren jugadores físicos, pero Bourg prefiere a los más inteligentes. Yo era muy pequeño, estaba delgado y me enseñaron a ser un profesional», le contaba a Javi Gancedo para la web de la EuroCup. Y allí todo fue muy rápido.

Algunos medios le llamaban el jugador inesperado, no por falta de talento, sino por su rápido ascenso obligado por las circunstancias. Theo Rey era el canterano elegido en Bourg para formar parte del primer equipo, pero una rotura de ligamentos le apartó de la carrera. El siguiente elegido como décimo jugador de la primera plantilla fue el jugador de origen malgache Johan Randriamananjara. Hugo, con 19 años y desde el filial, llamó la atención del entrenador, Savo Vucevic, y se asentó en el primer equipo de los jóvenes laicos.

La cercanía de la frontera española también marcó su infancia. «Soy catalán. Vengo de Perpiñán. Nací a menos de 2 horas en coche de Barcelona. Me encanta Ricky Rubio y su forma de jugar. Hace mejores a sus compañeros y también juega en defensa. Es una gran inspiración para mí. ¡Mi sueño es ganar la Euroliga con el Barcelona!». Este año podrá conocer y jugar contra su ídolo y si mantiene el nivel que exhibe ahora mismo en Manresa, quién sabe si en un futuro podría liderar al Barcelona en la conquista del título europeo.

Con una inteligencia para el juego superior a lo habitual, no acusó el salto desde la liga francesa a la española y debutó en la ACB en Tenerife con dobles dígitos y 19 de valoración en 24 minutos. Su aportación al equipo incluye tantos campos que es capaz de hacer 29 de valoración con 2 de 7 en tiros de dos. En los últimos partidos ha formado una genial dupla anotadora con Álex Reyes para comandar a los del Bages en la cancha.

Unicaja debe sumar 3 victorias en los próximos partidos de la ACB ante Manresa y Burgos en casa y su visita al Lleida de Melvin Ejim para encauzar su clasificación para La Copa. Con el grupo de la BCL muy encauzado podría afrontar el ‘Tourmalet’ liguero con las visitas de Baskonia y Joventut y los viajes a Madrid, Lugo y Valencia, y la adaptación de Augustine Rubit y quién sabe si otro jugador al equipo con menos presión. Carpe Diem…