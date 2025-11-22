El fracaso colectivo

Cuando conocimos la trágica noticia sobre el suicidio de Sandra Peña con catorce años, quise escribir sobre el acoso escolar, el cual aunque hoy se le bautice con un anglicismo, es por desgracia más antiguo que la propia escuela. Un tumor a extirpar de la sociedad, como tantos otros.

Sin embargo, no encontré las palabras adecuadas, y tampoco creo que ahora las tenga. Pero por pequeño que sea el altavoz, no dedicarle unas líneas me parecía un paralelismo con ese compañero de clase que no se mete porque no va con él; ese profesor que pretende quitarle hierro al asunto; o ese director que no quiere «buscarle problemas» al centro.

El acoso escolar lo hemos vivido todos en la infancia, si no en primera, en tercera persona. Y no hay un sólo culpable, sino que es cuestión de arremangarnos todos: padres, centros educativos, clase política, medios de comunicación y sociedad civil. En el caso de Sandra, había quien lo comentaba sorprendido «porque la chica era guapa». La maldad no entiende de belleza, dinero, ni marcas de ropa. La falta de educación, la envidia y el odio escapan de eso, y no sólo el que tiene sobrepeso, gafas o ropa más humilde son los que peligran en ser víctimas de insultos, escupitajos, empujones y golpes, que también. Los cobardes siempre atacan al más débil. De niños y de adultos. Y es nuestro deber que los niños y niñas aprendan no sólo a que hay que defenderse si son atacados y confiar en su entorno adulto, sino también a que no se es más ‘guay’ y popular por hacer daño a nadie, sino todo lo contrario.

Y lo más importante: que nunca es «solo una broma» si las dos partes no se ríen con ella.