Conmemoraciones

Siendo la Guerra Civil un tiempo terrible, con horrendos crímenes de uno y otro bando al calor del odio y la venganza desatados, fue distinta la postguerra, que empieza ya en las zonas ocupadas al avanzar la «cruzada». Distinta y todavía peor: ya no en caliente, sino en frío y a través de supuestos tribunales de justicia, el nuevo régimen fue liquidando con afán expiativo a decenas de miles de españoles (militares incluidos) cuyo único delito era haberse resistido a los rebeldes. De hecho una mayoría de condenas fue por «rebelión militar» de quienes no se rebelaron sino que se opusieron a la rebelión. Un caso terrible de «justicia al revés», vestido de leyes y tribunales, como denunciaría, ya de mayor, el «cuñadísimo» de Franco y ministro suyo en los tiempos duros Ramon Serrano Suñer. La propagada de acompañamiento de aquel burdo engaño ayudó dócilmente a construir otra verdad.