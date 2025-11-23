Una nueva etapa

Chus Mateo, el nuevo seleccionador, dio esta semana su primera lista de convocados para la próxima ventana en la que se disputarán partidos correspondientes a la clasificación para la Copa del Mundo 2027. Como siempre, a estas ventanas acuden jugadores que no están en la NBA, en la NCAA ni en la Euroleague. Estos acudirán directamente a disputar la Copa del Mundo en caso de que España se clasificara. Pero esa clasificación deberán conseguirla otros jugadores, que no son tan destacados, que no juegan en los primeros equipos de la ACB, ni en Estados Unidos. Ahora bien, este grupo de jugadores, siempre han cumplido y han ido clasificando a España a las diferentes competiciones que se han ido disputando.

No podemos engañarnos. Vuelve a suceder que en la lista hay jugadores jóvenes y no tan contrastados como los nombres que después suelen acudir a las grandes citas. Pero también hay que decir que son jugadores que tienen un rol principal en sus equipos, algo que no pasa con la mayoría de los jugadores que después son convocados para las grandes citas. Y esto es una enorme ventaja. Uno de los grandes problemas que puede tener la selección española en los campeonatos es que sus jugadores tienen que asumir un rol diferente al que tienen en sus equipos. Ellos suelen ser jugadores de rotación y en la selección se necesita que sean jugadores principales. Esto es algo que no ocurre en esta selección para las ventanas. Los jugadores que acudirán a la próxima ventana sí que tienen un rol más importante y principal en sus equipos.

Es una convocatoria donde Mateo mezcla la energía que pondrán algunos jóvenes, con la experiencia de otros jugadores más contrastados. Es un grupo de 14 jugadores donde debemos destacar con mayúsculas dos nombres que son muy cercanos para los malagueños.

En primer lugar, vuelve a la selección Alberto Díaz. El base malagueño se quedó fuera del último Europeo por culpa de una lesión. Pero Mateo no ha dudado en contar con él nuevamente. ¿Qué entrenador no quiere en su equipo a un jugador que defensivamente es una pasada y que va a seguir las pautas que le pida su entrenador a la hora de hacer jugar a su equipo? Y esto es lo que se ve. Lo que no se ve es la importancia que tiene Alberto en el día a día de un equipo. Y en el vestuario. Además, en este grupo ejercerá de capitán por ser el jugador con mayor número de internacionalidades entre los convocados.

En la convocatoria también ha entrado Francis Alonso. El escolta malagueño está jugando muy bien esta temporada en Lugo donde está haciendo 14 puntos por partido en tan solo 19 minutos jugados y con un 51% en tiro de tres puntos. Estos números del jugador formado en Los Guindos, han llamado la atención de Mateo y su staff, ganándose con enorme mérito ser citado por España.

Tener dos malagueños en una convocatoria es una magnífica noticia para el baloncesto malagueño. Por desgracia, Además de Alberto Díaz, ningún jugador de Unicaja ha sido llamado. Quizás la decisión de Tyson Pérez de jugar para su país de nacimiento, la República Dominicana, ha hecho que no sea convocado.

El hecho de que Sergio Scariolo ya no sea el seleccionador, provoca que dejen de formar parte del staff los malagueños Enri Salinas y Carlos Salas. Pero Chus Mateo cuenta con otro malagueño para formar parte de su grupo de trabajo más directo. Paco Aurioles estará en estas ventanas. Paco ya fue ayudante de Mateo en el Unicaja y ambos siguieron trabajando juntos en China. Así que todo apunta a que Aurioles formará parte del staff de la selección española de Chus Mateo mientras este sea seleccionador, lo cual es otra gran noticia para el baloncesto malagueño.

El equipo formado es de absoluta garantía y los antecedentes son inmejorables. Este grupo de jugadores siempre consigue clasificar a España para los grandes eventos. Sin duda que este será el objetivo que se marquen. Pero es evidente que todos intentarán demostrar que pueden tener un lugar en las convocatorias para las competiciones importantes.

Se abre un nueva etapa de la mano de Chus Mateo. Seguro que será clave ir dando paso a los jóvenes talentos que van llamando a la puerta. Si se quiere ser competitivo, también será muy importante cómo usar esa posibilidad de ‘fichar’ a un jugador no español en la posición que el staff considere más necesaria, como se hizo anteriormente con Lorenzo Brown. Y por supuesto podemos soñar con que Alberto y Francis sean capaces de ganarse un puesto y unirse a Mario Saint Supery para disputar esa Copa del Mundo con Paco Aurioles en el banquillo como entrenador ayudante.