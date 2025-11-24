Arco lanza sus flechas al corazón

Arco ofrece el próximo sábado, 29 de noviembre, en la sala París 15 su nuevo espectáculo, concierto enmarcado en su Gira 10º Aniversario, conmemorando su etapa en solitario tras casi 20 años al frente de la ya disuelta mítica banda granadina El Puchero del Hortelano.

Pop de autor, andaluz pero con proyección transnacional, es uno de esos artistas hechos a sí mismos que, sin hacer ruido, se ha colocado poco a poco por derecho en lo más alto de la música popular española. A base de esfuerzo y constancia, el talento se abre paso entre tanto ruido que nos acecha. Letrista, compositor, instrumentista, su estilo es muy personal y transmite mucha ilusión por la vida, aunada ésta con un exquisito paladar a la hora de entregar el certificado de calidad de las canciones, cada una de ellas aderezada en su justa medida, con mucho cariño y la sabiduría que da la experiencia a pie de campo del lojeño.

Dicen que una buena canción es una buena melodía, una buena letra y una buena interpretación y algo, que no sabemos lo que es, pero que es lo único imprescindible para conseguirla. Y ese es el puchero que cocina Arco y luego nos transmite desde el corazón, su gran corazón es lo único imprescindible, es la respuesta.

Conocimiento

Ecos de Extremoduro en algunas de sus melodías, cuerdas vocales aflamencadas, la factura de sus canciones denota un amplio conocimiento de composición y producción musical pop. Ahí, siendo granaíno, tiene ventaja, es tierra de recogimiento, cuna de artistas populares (Los Ángeles, Miguel Ríos, 091, La Guardia, Los Planetas, Lori Meyers, Niños Mutantes) y flamencos (Enrique Morente, Pepe y Juan Habichuela, Estrella Morente, Marina Heredia, Carlos Cano, Curro Albaicín). Que tendrá Graná, así cualquiera.

Andalucía en la sangre rezuma en el ambiente, eso seguro. Málaga se refugiará del frío y arderá a fuego lento al ritmo del sístole y el diástole de Antonio Arco Puerto, todo un crisol de sensaciones que se entrelazarán el próximo sábado en el escenario de la París 15, para deleite de los allí presentes.