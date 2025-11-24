Esquiar a 3.300 metros

Pasó Claudia y dejó un puñado de hectómetros en los pantanos malagueños. Pasó la borrasca y atrás quedaron los rigores de un verano que se estiró como nunca, esta vez hasta octubre. Llegó entonces el frío. Los termómetros a uno o dos grados sobre cero a los pies del monte Hondonero, el que dio nombre a aquella legendaria banda de Villanueva del Rosario.

Frío de calar hasta los huesos. Caldeado a base de la mejor leña de encina, almendro u olivo. Era sábado en una villa repleta de artistas y que vivía su segunda edición del festival ACRO, el del arte contemporáneo en las más variadas disciplinas. Hasta con ritmos electrónicos y proyecciones estrenadas para la ocasión era capaz de atraer al público más exigente.

De allí a otras faldas no menos gélidas. Recorrer el Poniente granadino hasta la capital nazarí, donde nos esperaban los hermanos Heredia, Chonchi y Marcial, listos para subir al escenario y hacernos sentir minúsculos a base de vanguardia, esta vez de flamenco mestizo.

Desde la carpa de Albolote donde disfrutar este fin de semana de un Oktoberfest tardío, hasta con vino caliente y las famosas currywurst, Sierra Nevada se podía avistar en toda su extensión y haciendo honor a su nombre. Claudia la ha dejado blanca radiante, de punta a punta. Y nos cuentan que con el encendido de las bombillas navideñas en la malagueña calle Larios también se volverán a abarrotar sus más de 21 remontes, en el estreno de una nueva temporada de esquí.

Somos extraordinariamente afortunados en Andalucía. De contar con grandes artistas, en la música y las vanguardias plásticas, o también en los fogones, que mañana mismo se reparte en Málaga el nuevo listado ibérico de estrellas de la Guía Michelin.

Tenemos la suerte de poder disfrutar de las playas mediterráneas, este domingo a casi 25 grados de temperatura en Manilva o a más de 20 en Rincón de la Victoria, y en poco más de una hora estar ascendiendo a una de las estaciones de esquí desde donde mejor poder divisar las estrellas.

Porque a muy pocos metros de esa cota siempre a la que volver como es Veleta ya se puede esquiar. En concreto, la estación más tropical de cuantas tenemos en suelo europeo nos permite tomar los bastones nieve abajo desde una altitud de 3.300 metros. Ahí es nada. Otro privilegio más, del que campaña tras campaña dan cuentan esos visitantes llegados desde los más remotos destinos.

No resulta nada extraño que Cetursa, la empresa pública dedicada a la gestión de la propia estación de Sierra Nevada, rompa sus cifras de negocio y de visitantes año tras año. Ese privilegio de poder practicar los deportes blancos en un entorno tan cálido y elevado no tiene competencia.

Uno puede tomar los remontes en Pradollano, a poco más de 2.000 metros de altitud, y alcanzar esas cotas que se acercan y mucho a los casi 3.400 metros que alcanza el Veleta, un techo sólo superado por el Mulhacén, que al este desafía con sus imponentes 3.481 metros. No sólo de esquí viven estas tierras altas. Practicar senderismo, escalada o montaña se convierten en reclamos alternativos para miles de deportistas.

Además, el centro de alto rendimiento de la estación congrega cada temporada a deportistas de elite de las más variadas disciplinas, desde atletismo a ciclismo, pasando por un cupo de actividades entre las que no faltan aquellas con una componente más lúdica, con familias enteras peregrinando sea invierno o verano hasta esos remontes con los que disfrutar de algunos de los paisajes más limpios del firmamento andaluz.

Si tienen ganas de esquí, ya saben. El próximo fin de semana se abren las pistas granadinas Arranca una campaña que en principio permanecerá abierta hasta el último fin de semana de abril. Tienen mucha más información en sierranevada.es, donde hace escasas fechas se daban a conocer nuevas campañas promocionales para usuarios del Carnet Joven Europeo.

Atraer a los más jóvenes a este majestuoso manto blanco que cubre las cumbres más altas de la Península es otro de esos retos que periódicamente promueven las administraciones públicas. Porque el esquí no deja de ser otra de esas prácticas que, con el material adecuado, nos pemite mantenernos en forma en plena naturaleza y con las mejores vistas.