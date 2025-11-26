La biografía poética de Javier La Beira

Me cito con Javier La Beira, narrador, poeta y director de la Biblioteca del Centro Cultural Generación del 27, para hablar de su última obra ‘No más que viento’. El encuentro es en el proverbial café-bar Manhattan -traducido de la lengua del pueblo lenape como «isla de muchas colinas»-. En esta ínsula de Pedregalejo donde habitan muchos oteros en nuestra memoria, Javier me cuenta, cuando creía finalizado «el tiempo de los deleites editoriales», la invitación de Uberto Stabile y Gema Estudillo para publicar en la editorial Garvm su poesía reunida. «Mi gratitud es enorme por semejante ofrecimiento. El afecto tiene razones que el corazón entiende»- me comenta con una sonrisa jubilosa. La presentación de su libro ‘No más que viento’ (Garvm Poesía) junto a ‘Trece sueños y abro los ojos’ (Las hojas de Baobab), pliego poético de Isabel Bono, tendrá lugar este próximo viernes, 28 de noviembre a las 19 horas, en el tercer piso de la librería Proteo (Puerta de Buenaventura, 3). El acto, en conversación-recital con los autores, estará guiado por el editor Uberto Stabile y Héctor Márquez. Este reencuentro con la poesía está organizado por Proteo librerías y Fundación Unicaja.

Mientras el sol nos cobija tras el ventanal, La Beira me aclara que este ejemplar – no va a ser el último, confirma- se traza como su «biografía poética», más de cuarenta años de creación lírica. El amor y el pensamiento; el tiempo de los besos; el desamor como enseña, nos acercan a su deambular vital a través de una poesía trenzada con textos en prosa, donde se intensifica lo narrativo, y se entrevera con un componente lúdico, jugando con el inglés e italiano. Todo un compendio de una vocación poética. Felicidades, creadores.