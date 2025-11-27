Opinión | En corto
Accidentalismo democrático
Es verdad, como ha dicho la alcaldesa de Valencia, que no todo fue malo en el franquismo. Al menos en cuanto a resultados. En la década y media de gobiernos «tecnocráticos» (el desarrollismo), aunque reinara una represión atroz de la clase obrera y la negación de todas las libertades, tuvo lugar la trasformación económica de España (el «milagro español»), apareciendo el estabilizante de las clases medias. El problema es que la entraña dictatorial descalifica a un régimen. El de la antigua Unión Soviética es un ejemplo portentoso de transformación económica y tecnológica, un despegue histórico cuyo carácter súbito solo fue superado por el del colapso de la economía al caer el régimen. ¿Debemos absolver por eso al comunismo soviético? Da la impresión de que en ciertos juicios hay en el fondo una débil valoración del «hecho democrático», como si fuera un accidente y no la esencia.
Suscríbete para seguir leyendo
- El pueblo de Málaga que tienes que visitar sí o sí esta Navidad: con mercadillos y guirlandas por todas sus calles
- Así será la nueva tasa de basura de Málaga: precios y descuentos
- Los sindicatos de la EMT mantienen la huelga parcial de autobuses en Málaga menos CCOO, que llega a un acuerdo
- El nuevo outlet de Málaga ofrece descuentos de hasta el 70% en ropa de Shein, Nike y otras grandes marcas
- El viaje secreto de Sissi Emperatriz a Málaga: se enamoró de la ciudad y su clima tras pasear de incógnito por sus calles
- De langostas y un portaaviones hundido en Málaga
- «Hay un salto muy grande en mi voz desde que dejé de consumir, fumar y beber»
- El mejor parque de Málaga para pasar un día en familia: con lagunas, puentes de madera y atracciones para niños