Accidentalismo democrático

Es verdad, como ha dicho la alcaldesa de Valencia, que no todo fue malo en el franquismo. Al menos en cuanto a resultados. En la década y media de gobiernos «tecnocráticos» (el desarrollismo), aunque reinara una represión atroz de la clase obrera y la negación de todas las libertades, tuvo lugar la trasformación económica de España (el «milagro español»), apareciendo el estabilizante de las clases medias. El problema es que la entraña dictatorial descalifica a un régimen. El de la antigua Unión Soviética es un ejemplo portentoso de transformación económica y tecnológica, un despegue histórico cuyo carácter súbito solo fue superado por el del colapso de la economía al caer el régimen. ¿Debemos absolver por eso al comunismo soviético? Da la impresión de que en ciertos juicios hay en el fondo una débil valoración del «hecho democrático», como si fuera un accidente y no la esencia.