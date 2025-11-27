Árbitro, mamón

Veo un documental sobre los árbitros españoles de hace años. Van desfilando nombres que había olvidado y que me impacta oír de nuevo. Me retrotraen a esas tardes adolescentes, en domingo, escuchando el Carrusel con mi padre, mi primo, mi tío. Tardes campestres o caseras, de derrotas y victorias, de pasión pasada, de descanso en Las Gaunas y penalty en El Sadar. Salen Urizar Azpitarte, Díaz Vega, Andújar Oliver, Guruceta (su hijo cuenta una historia conmovedora), Martín Navarrete y también López Nieto narrando un casposo intento de soborno en Rusia a base, claro está, de putas y dinero, etc.

Desde la temporada 2025-2026, los árbitros españoles son conocidos por su nombre y primer apellido para «humanizar» al colectivo arbitral. Mejor Javier Casero que Casero Pérez.

La primera vez que yo insulté a un árbitro llevaba un jersey de rombos y pantalón marrón de pana. Fue en La Rosaleda de Málaga y aún iba de la mano de mi padre.

Fue un insulto inocentón, producto del garrulismo pero también de una indignación infantil ante lo que consideré una injusticia. Vamos, que perdió el Málaga de malas maneras.

Salen en el programa Gil, Lopera, Núñez el del Barça, estilos que parece mentira que fueran los más en boga. Dónde irán todos esos insultos, miles, millones, que cada fin de semana se emiten por gargantas cavernosas, airadas, enrojecidas en centenares de estadios por todo el país. Donde irán, circulando por el aire, mecidos por el viento. Sin llegar a su destinatario. Sobrevolando la cancha vacía, con el árbitro ya en su casa, enterado de algunos insultos y de otros no; tal vez tomando un reparador whisky y repasando mentalmente el penalty que ha pitado o fornicando o leyendo a Delibes o a Llamazares tras un viaje agotador. Y el traje de árbitro girando en la lavadora, limpiándose de barro, sudor e injurias.