Opinión | En corto
Europa, donde se vota
Hace casi tres décadas, preparando mi 2ª novela (‘Dona y Deva’), que en buena medida versa sobre la identidad europea, Juan Cueto me regaló un ensayo en francés, cuya traducción era «Qué es Europa, donde no hay pena de muerte». Era un tiempo en que, tras la caída de la URSS, la democracia avanzaba en el mundo y la intelligentsia predicaba «el final de la historia» (Francis Fukuyama, 1992) bajo un régimen de libertades. Luego, al principio del XXI, todo empezó a estropearse, crisis tras crisis. Ahora Europa, con los países emergentes dominados por semidemocracias o francas dictaduras, el líder de Occidente (USA) en plena involución y la extrema derecha eurofoba avanzando paso a paso, urge configurar un bastión en torno al voto libre e igual y el medio político que lo hace posible (libertades públicas, derechos humanos, opinión libre). Definición última de Europa: donde se vota libre.
Suscríbete para seguir leyendo
- Adivina qué municipio de Málaga repartirá este domingo 3.000 bocadillos de embutido de manera gratuita
- Un nuevo parque navideño en Málaga: con tobogán de hielo, patinaje y la Casa de Papá Noel
- Investigadores de Málaga descubren cómo detectar el Alzheimer antes de que la memoria empiece a fallar
- El Ministerio publica el ranking salarial de los alcaldes: estos son los municipios de Málaga a la cabeza
- Málaga construirá hasta 300 VPO en Carretera de Cádiz con el nuevo uso de una parcela municipal
- Todo lo que debes saber sobre la ZBE en Málaga: vehículos permitidos, etiquetas y sanciones
- Así es la nueva tienda que Aldi ha abierto este miércoles en Torremolinos
- El parque forestal de Málaga perfecto para hacer senderismo: con kilómetros de rutas entre ríos, bosques y miradores