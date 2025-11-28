Frankenstein: el arte y las emociones

El pasado 25 de octubre se estrenó en España la película ‘Frankenstein’, dirigida por Guillermo del Toro. No es una adaptación más de la novela de la escritora Mary Wollstonecraft Shelley. Es un acertado canto a la belleza y a la conceptualización de la figura del monstruo, de los monstruos ‘cercanos’. Además de insinuar una historia de amor entre la bella y la bestia que no aparece en el texto original, se produce la reconciliación metafísica del Dr. Frankenstein con la vida. Viktor juega a ser Dios (porque el ser trascendente en el que cree la gente es un inepto) y se alía con el mundo del conocimiento, de la tecnociencia más avanzada del momento, privando a su criatura del amor necesario, desoyendo la consigna de Russell de la que les hablé en mi anterior artículo. La criatura se convierte en monstruo, en un ser que no tiene el privilegio de poder morir a pesar de ser un despojo, un hombre remendado, que se entrega por despecho a la ira y la destrucción. Aun así, la versión de Guillermo del Toro mitiga el asco que generan los monstruos y el espacio por el que transitan los cuerpos desmembrados y profanados, a base de elegancia, delicadeza, metáforas visuales y una banda sonora que va de lo jovial a lo trágico.

La novela de Mary Wollstonecraft Shelley es una de las manifestaciones paradigmáticas del género de terror en contextos narrativos. De ahí su presencia inevitable en el estudio que sobre la filosofía del terror publicara en 1990 el pensador norteamericano contemporáneo Noël Carroll (‘Filosofía del terror o paradojas del corazón’, Madrid, Antonio Machado Libros, 2005). La filosofía del terror es también el motivo de dos escritos notables: el libro de H.P. Lovecraft ‘Supernatural Horror in Literature’ (Nueva York, Dover Publications, 1973), y el de Stephen King, ‘DanseMacabre’ (Nueva York, Berkley Books, 1987). El terror se ha convertido en un elemento fundamental de todas las manifestaciones artísticas contemporáneas, pertenezcan o no a la cultura popular, en especial a partir de los años 70 del siglo pasado, por lo que difícilmente puede pasar desapercibido ante los ojos de los filósofos.

Conviene recordar que el viejo Aristóteles defiende en su ‘Poética’ una tesis muy simple: el arte provoca emociones. Carroll recoge el testigo del Estagirita y se sitúa frente a las «paradojas del corazón» o, lo que es lo mismo, con los conflictos entre la razón y el deseo con el fin de identificar los mecanismos causales que desencadenan los sentimientos. Concretando más, el terror artístico suscita en el lector o el espectador dos emociones fundamentales: miedo y asco, palabras que se repiten una y otra vez a lo largo del texto. Si no, que se lo pregunten a los que se ponen en la piel del doctor Viktor Frankenstein, al escuchar la amenaza del monstruo: «estaré a tu lado en tu noche de bodas». Sentir miedo y asco parece ser el precio inevitable que hay que pagar para satisfacer esa curiosidad humana. ¿Estamos dispuestos a soportar esta carga a cambio del placer que pudiera regalarnos la experiencia estética? ¿Por qué el género de terror resulta ser tan convincente?

Al igual que la trama de la tragedia provoca, según Aristóteles, el efecto emocional de la ‘catarsis’ o purificación, fruto de la compasión y el temor, la estructura de la trama argumental de Frankenstein genera un afecto singular en el público, un sentimiento de terror artístico, no equiparable ni al misterio ni al suspense. Según Carroll, en los productos del género de terror –género que cristalizó, precisamente, en la época en la que Mary Shelley publicó su libro y que persistió en novelas y obras teatrales del siglo XIX, y en la literatura, los cómics y el cine del siglo XX- las respuestas emocionales del público ante la presencia del monstruo, se desarrollan paralelamente a las que surgen en los personajes de ficción no monstruosos.

Tanto los personajes como los lectores o espectadores sienten asco y miedo, están sincronizados gracias a un efecto de espejo. ¿Nos pasa lo mismo con otros géneros? ¿Nos ponemos celosos cuando leemos ‘Otelo’? ¿Sentimos la imperiosa necesidad de taladrarnos los ojos, como Edipo? Por otra parte, el receptor del género de terror sabe muy bien que su afición le puede reportar un estado físico anormal, una ‘agitación’ agridulce que se traduce en un estómago revuelto, sensación de hormigueo, temblores, un sentido de alerta o de presentimiento obsesivos. La agitación terrorífica es un estado complejo suscitado por una masa informe de deseos, creencias, pensamientos y apreciaciones. Y el estado psicológico del receptor, es decir, su asco y su miedo, se diferencia del que corresponde a los personajes no monstruosos que se espantan, en el nivel de las creencias. Ni usted ni yo creemos que existan los monstruos como Frankenstein. Pero sí convergen los estados psicológicos de receptores y personajes a la hora de «evaluar emotivamente» las situaciones y, sobre todo, las propiedades de los monstruos. La prueba de ello es que el mismo tipo de monstruo puede aparecer tanto en un cuento de terror (por ejemplo, como un peludo ‘hombre-lobo’), como en un cuento de hadas (véase el monstruo de La Bella y la Bestia, plenamente integrado en la Naturaleza). En el cuento de hadas, la monstruosidad de la Bestia queda edulcorada a medida que Bella se enamora y el miedo del receptor queda reducido a su mínima expresión, a diferencia de lo que sucede en Frankenstein, relato en que vemos crecer tanto el miedo como el asco en actores y receptores, conforme se desarrolla la trama (algo que no ocurre en la versión amable de Guillermo del Toro).

Frankenstein es un monstruo culto, que admira la música, la belleza, la bondad y la generosidad, y que se estrena como lector nada más y nada menos que con ‘El paraíso perdido’ de Milton, ‘Las vidas paralelas’ de Plutarco, y ‘Las desventuras del joven Werther’ de Goethe. La ingratitud de su ‘creador’, insensible a los afectos más nobles del monstruo y a su deseo de gozar de la compañía de una repulsiva compañera, se traducirá finalmente en la destrucción que la ira y la venganza comportan. Pues, por muy simpático que nos resulte, Frankenstein es un monstruo sobrenatural en toda regla, una muestra de la crueldad que puede encontrar cobijo en las fuerzas que trascienden el orden natural. Cuando los personajes no monstruosos de las obras de terror se encuentran con los monstruos de pura raza ven en estos una presencia repugnante e inusual –salvo en películas como la de Guillermo del Toro, donde cabe incluso la ternura y el amor-. Son criaturas extraordinarias y nauseabundas que deambulan por el mundo ordinario. Por este motivo aparecen como violaciones de la naturaleza, como «algo anormal».

A diferencia de estos últimos, los monstruos de los cuentos de hadas o de los mitos son también seres extraordinarios, pero son «algo normal», dado que su mundo no es el de la naturaleza, sino un mundo también extraordinario. Los monstruos son, por tanto, y en términos lógicos, una condición necesaria pero no suficiente para el género de terror.

Nuestro corazón se enfrenta a circunstancias y decisiones paradójicas. Una de las paradojas, la de la ficción, tiene que ver con nuestro miedo injustificado a relatos como el de la novela Frankenstein: ¿cómo podemos tener miedo de seres y sucesos que, sabemos, no existen? La otra gran paradoja, la del terror, se deriva del interés y hasta el placer por lo que resulta desagradable y angustioso: ¿por qué motivo mostramos interés por el devenir del monstruo de Frankenstein, a pesar de lo desagradable que es estar aterrorizado? Les confieso que esta segunda paradoja me resulta muy familiar cuando contemplo, con cierta desazón, escenas cinematográficas en las que se recrea una paliza descomunal en la que la víctima es golpeada con saña y riesgo de muerte, pues hace años, en el transcurso de una clase, padecí la experiencia en directo del ataque desmedido de un alumno a otro que acabó en estado inconsciente e inmovilizado en el suelo. Aun así, la curiosidad nos puede, nos cautiva, nos seduce con sus góticos encantos.

La respuesta no está en el viento, sino en el mecanismo biológico de la adaptación: el placer que nos reporta la anticipación de nuestras reacciones emocionales para asegurar la supervivencia. Las ficciones de terror nos ayudan, por tanto, siguiendo a Carroll, a controlar las emociones: al leer novelas como Frankenstein, nos endurecemos ante lo que pudiera pasarnos en el futuro, nos probamos a nosotros mismos y disfrutamos al pensar que la superación de la prueba del terror y del asco nos haga más fuertes.