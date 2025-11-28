¿Un kebab? ¡qué va!

El campero está en peligro de extinción. Hoy sólo sobrevive en los barrios de Málaga, donde, a modo de reserva natural, se le puede seguir viendo en un ambiente más o menos autóctono. Pero en el Centro de nuestra ciudad es prácticamente imposible encontrar un sitio de camperos medianamente castizo, una vez que murieron, presos de la incesante subida de los alquileres, insignes lugares de culto como Valdi, el Aladín o los camperos del Gus, el uruguayo más malagueño desde Tomás de Sostoa, el héroe de Sostoa. Y no hablo de una deconstrucción o reinterpretación de alta cocina del campero malagueño. Hablo de salir del Tennessee, antiguo Warhol, del Malafama o del Liceo y comentar con el cómplice de turno las jugadas, ya irrepetibles e irrescatables, acaecidas en esa noche que languidece, con la banda sonora de fondo del masticar apresurado y de la mayonesa cayendo por las manos. Esta noche, en el Centro de Málaga, los asistentes al espectáculo de luces de calle Larios podrán encontrar fácilmente una oferta variada de sushi, comida libanesa, pizza o tacos mexicanos, comidas contra las que ningún rencor guardo; pero se las van a ver y desear para encontrar un campero malagueño medianamente tradicional. Entiendo que la ciudad se ha sofisticado, pero, como decía Leonardo Da Vinci, la sencillez es la máxima sofisticación. Y un buen pan, con su lechuga, tomate, jamón cocido y mayonesa, es la sencillez más sofisticada que puedo imaginar. Y sí, lector, seguro que conoces un sitio recóndito en el Centro donde aún alguien te sirve un campero, pero no hablamos de eso. No hablamos de ser anécdota, sino de ser bandera. Hoy, al salir de fiesta, nos quedará comer kebab, que hoy domina la escena sin oposición. Pero recordad, y perdonad la ordinariez: el que cena dürum, caga blandum.