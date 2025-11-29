‘Black Mirror’ navideño

Miles de malagueños graban y hacen fotos con sus móviles del encendido de las luces de Navidad de Larios / L.O.

Ayer tuvo lugar un capítulo nuevo del Especial Navidad de esta serie en la calle Marqués de Larios, y se prevén más sesiones de rodaje en los próximos días. Miles de figurantes ocuparon la calle para, al son de David Bisbal y Niña Pastori, ver tras una pantalla de teléfono el espectáculo que Iluminaciones Ximénez trae este año a la ciudad. Un vídeo que corrobora que estuviste allí con batería, que es lo que importa. Disfrutar del momento sin dispositivos se ha convertido en un síntoma de inadaptación social.

El vídeo seguramente terminará en un ‘reel’ que nadie, ni siquiera el que graba, verá más de cinco segundos, o en una ‘story’ con una esperanza de vida similar a la del ‘reel’. Y, muy probablemente, acabe depositado en la carpeta donde quedó aquel concierto de Starlite de principio a fin, los fuegos artificiales de la Feria, la doble curva de un número indeterminado de tronos, el desembarco de la Legión y la Cabalgata. Este último, por cierto, habrá que borrarlo dentro de poco, ya que hay que grabarla en breve de nuevo.

Encendido de las luces de Navidad en la calle Larios este viernes, 28 de noviembre de 2025 / Álex Zea

Dejando a un lado el sarcasmo y sin caer en un absurdo purismo, comprendo y también caigo en el hecho de inmortalizar momentos. Entiendo grabar una canción en un concierto, un recuerdo de los fuegos artificiales, hacerte un ‘selfie’ con las luces de Larios o querer grabar momentos de nuestra Semana Santa.

No se trata de eso. Pero es innegable que tenemos un problema como sociedad que enfrentar cuando somos testigos de que se nos ha ido de las manos.

Quien acudió ayer a ver las luces, o fue a un concierto y le tocó en la silla de delante un espectador grabando los 120 minutos del espectáculo, lo sabe.