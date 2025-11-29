Ismael Jordi y Rihab Chaieb ahondan en un Werther maduro

Málaga. Teatro Cervantes J. Massenet. Werther. Ismael Jordi, tenor

Rihab Chaieb, mezzosoprano

Alfonso Mujica, barítono

Aitana Sanz, soprano

Fernando Latorre, barítono

José Antonio Ariza, barítono

Luis Pacetti, tenor

Clara Fernández Lozano, mezzosoprano

Manuel Sánchez Bello, tenor Dirección escénica: Paul-Émile Fourny. Dirección musical: Audrey Saint-Gil. 28 de noviembre de 2025.

Werther, un drame lyrique en su más amplia expresión, protagonizó el segundo título de la XXXVIII Temporada Lírica del Teatro Cervantes de Málaga. La producción escénica llegaba de la Opéra Théâtre de L'Eurométropole de Metz, y la musical, del Teatro Cervantes de Málaga, con la Orquesta Filarmónica de Málaga en el foso y la esperada batuta de la directora francesa Audrey Saint-Gil.

Los dos planos de realidad propuestos por el director de escena Paul-Émile Fourny y el diseño escenográfico de Benoit Dugardyn contribuyeron decisivamente a concentrar la atención en los estados psicológicos sobre los que el compositor francés J. Massenet construye el drama. Para ello, Fourny propuso un gran cuadro pictórico donde se sucede la escena, haciendo que los protagonistas se proyectarán entre sus profundos deseos y una irremediable realidad opresora que desencadena el drama. Esta idea se vio completada por la esmerada iluminación, especialmente destacable en el acto primero y en el decisivo acto conclusivo, junto al cuidado vestuario historicista propuesto por Stella Maris Müller.

Precisamente, esta idea de concentrar la atención del oyente resulta destacable en lo dramático, si bien en la escena forzó el trabajo del elenco solista, ya que quedaban algo distantes de la boca del escenario, limitando la correcta emisión de las voces. Tal es así que, al llegar al esperado salto dramático de los dos actos finales, este hecho escénico restó brillo a los dos actos iniciales, tanto para solistas como para la escolanía Pueri Cantores, al cuidado del maestro Antonio del Pino, que firmó una primera parte discreta por la falta de efectivos y la disposición tan atrás en la escena, frente al capítulo final —desde el cielo del teatro—, mucho más definida y especialmente presente.

Cuatro grandes temas o motivos dominan la partitura desplegada por J. Massenet para trasladar en música la psicología de los personajes. Sobre esta idea giró la esperada dirección musical de la maestra Audrey Saint-Gil —que llegaba al foso del Teatro Cervantes con los ecos dibujados semanas atrás en el Campoamor de Oviedo y su sólido Romeo y Julieta de C. Gounod—, extrayendo el necesario cromatismo para este Drame Lyrique. Este cromatismo quedó presente desde la temperamental obertura y el posterior desarrollo de los cuatro actos que articulan la ópera, con una medida y opresiva atmósfera a la que el compositor somete a los personajes a través de la orquesta, trasvasando al auditorio la intimidad emocional de los personajes, especialmente al trío conformado por Werther, Charlotte y Albert.

Nuevamente el Teatro Cervantes volvió a apostar por un elenco solista meditado, a cuyo frente se colocaron las voces de Ismael Jordi, la mezzo Rihab Chaieb y el también tenor Alfonso Mújica, quienes jugaron con un especial balance entre solidez vocal y soltura en las tablas, tensionando el drama hasta el decisivo acto tercero, en el que resulta evidente el predecible desenlace entre el corazón y el deber de la promesa dada. El excepcional momento vocal del tenor jerezano Ismael Jordi quedó reflejado en la seguridad del fraseo de arias como O Nature, pleine de grâce del primer acto hasta la esperada Pourquoi me réveiller?, sin reservas el momento más brillante de esta última producción del Teatro Cervantes.

Por su parte, la mezzosoprano Rihab Chaieb fue el otro pilar decisivo de esta puesta en escena, destacando sin reservas vocales en el aria Va! Laisse couler mes larmes del tercer acto, liberada ya de las limitaciones de emisión del aparato escénico y su mayor cercanía a la boca del escenario.

Destacado papel el del barítono Alfonso Mújica como Albert, quien resaltó también por su capacidad de proyección, junto al rol de El Magistrado, encarnado por el bajo-barítono Fernando Latorre, que defendió una línea de canto ajena al drama frente a la visión aburguesada que trasladó Alfonso Mújica: un instrumento generoso, noble en el centro y seguro en el plano alto. Imposible no mencionar la participación de Jose Antonio Ariza como Johann y el Schmidt de Luis Pacetti, importantes junto con la voz de Aitana Sanz como contrapeso a la conmovedora definición dramática del dúo temperamental de Ismael Jordi y Rihab Chaieb.