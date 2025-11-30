Anatomía de una semana

Lunes. Café en el Maestranza con el escritor Julio Llamazares, su hermana, que vive en mi ciudad, y el gestor cultural Txema Martín, que a estas horas ya estará en la Feria del Libro de Guadalajara, México. Logramos sentarnos no sin antes aguantar la impertinencia de un camarero: «A ver si me van a ocupar la mesa, que la tengo para cenas» (pronúnciese la frase con tono desabrido). Son las 6 de la tarde. Hay un montón de mesas libres. Le digo que no se preocupe que solo vamos a estar media hora. Reculando en su antipatía pregunta ahora solícito que qué queremos tomar. Me arrearía un vinazo pero no sé por qué salen de mi boca dos palabras: café descafeinado. Este Llamazares va a pensar que los columnistas de provincias somos unos sosos morigerados faltos de cafeína y ajenos incluso a un moderado etilismo, tan euforizante en los momentos previos a un bolo. Quedo aliviado cuando veo lo que pide él.

Llamazares es amable y cálido y apura su cortadito alabando las virtudes de esta tierra, contando alguna anécdota literaria, recordando cuando escribía artículos en los periódicos. La tarde con su manto otoñal, su bello colorido celestial y un viento que penetra en los riñones nos acompaña durante el camino a pie hacia La Malagueta. Lleno. Saludo a algunos conocidos. Saludo incluso a desconocidos. No me acostumbro al verbo microfonar: «Caballero, que le vamos a microfonar». Yo más bien lo que quiero es miccionar, cosa de los nervios. Siento algo de vértigo inicial pero el diálogo fluye y Llamazares conecta muy bien con el público y desbroza ese libro en el que narra el viaje actual por el mismo camino de León a Castellón que hizo su padre en 1937. Luego firma ejemplares, decenas, una hora firmando. Qué manera de firmar. He venido expresamente de Jaén, dice una señora. Hola, soy de Villablino, dice otra. En la cena en El Refectorium, ya sin camareros impertinentes, al contrario, hablamos de amigos comunes como Juan Cruz, que le presentará el libro en Madrid en estos días; hablamos de libros y series y comida y hasta de Madrid, Málaga o el sentimiento leonés, tan ajeno a lo castellano. «Valladolid es la única ciudad de toda Castilla-León, un invento, que ha ganado población». El Refectorium por cierto es citado por Llamazares en Las rosas de piedra (2008), libro de viajes por España con las catedrales como hilo conductor. Con los salmonetes aterrizando en la mesa, alguien pone sensatez y pide otra botella de vino.

Martes. Anatomía de un instante. Serie en Movistar basada en el libro de Javier Cercas. Se queda uno con ganas de más, hay como un regusto raro al final. Los protagonistas lo bordan y especial nota merece la caracterización de Manolo Solo como Gutiérrez Mellado. Qué pecha de fumar se pegan todos, no es apta esta ficción-realidad para los que pretenden dejar atrás el vicio del pitillo. Echo en falta a algún personaje más o más presencia de Quintana Lacaci, Felipe González o Torcuato Fernández Miranda, por ejemplo. Con todo, instructiva, necesaria y de gran factura cinematográfica.

Miércoles. «Los problemas no se resuelven, meramente pasan de moda» (Nicolás Gómez Dávila).

Jueves. Acudo a la clase de Agustín Rivera para hablar de columnismo. La mañana está bellísima y pasear por el campus (esta palabra siempre me evoca a un romano cuidando ovejas) me someto al escrutinio curioso de los estudiantes, que preguntan por horarios, costumbres, escritores, salidas profesionales, la rutina en un diario, el making off de la escritura, etc. Los veo y trato de acordarme de cómo era yo cuando estudiaba Periodismo, aunque mejor prefiero acordarme de cómo era entonces el periodismo, que ahora no sé por qué he escrito en minúscula. Un alumno me inquiere sobre la crisis de credibilidad del oficio y ya la pregunta -la respuesta que le doy es torpe- me acompaña todo el día y más. La rumio y la mastico. No es que sea un mar de dudas, pero sí un charco de dudas, sí. Al salir cojo el metro, lo cual es toda una novedad para un conductor empedernido que se ha reconvertido en andarín fatigable.

Viernes. Las luces de Navidad van camino de ser reivindicadas como uno de los derechos fundamentales.