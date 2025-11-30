Opinión | En corto
Homilía aterradora
Las palabras de Trump en el Día de Acción de Gracias sobre la emigración son un compendio de atrocidades a propósito del asunto, cuya lectura recomiendo vivamente a todo aquel que quiera enterarse de una vez de qué va la cosa del trumpismo. Pasando por encima del estatus legal que cada uno tenga, ignorando que la gran masa de emigrantes sostiene con sus trabajos el funcionamiento de USA y recurriendo a todas las falacias del repertorio, criminaliza a «una mayoría» de los 50 millones de personas sobre los que proyecta su amenaza y anuncia todo un repertorio de acciones ejecutivas para tenerlos en un puño o expulsarlos, en nombre de la «civilización occidental», en un ejercicio sin precedentes de exhibición de poder personal. El discurso, de corte ya abiertamente totalitario, será, nadie se engañe, una especie de programa oculto (hasta que deje de serlo) de sus franquiciarios europeos.
