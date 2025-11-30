Ventanas muy movidas

Normalmente las ventanas FIBA, esos parones que hay en la competición doméstica para que los equipos nacionales disputen partidos clasificatorios para algún futuro campeonato, son semanas de descanso. Son días para que los jugadores desconecten, se recuperen de alguna dolencia que lleven arrastrando y trabajen de una manera más suave para no perder la forma.

Son días en los que también analizas cómo fue en los partidos ya disputados e incluso te planteas hacer algún cambio táctico si ves algo que pienses que es mejorable o si hay algo que no funciona. Las ventanas FIBA no son días de vacaciones, pero sí de tranquilidad.

Pero en el Unicaja están siendo días de movimientos. Se ha aprovechado este parón para incorporar al tan buscado sustituto de Kravish, que estará varios meses fuera del equipo por una lesión. Ya está en Málaga Augustine Rubit. El jugador norteamericano ha sido el elegido. Es un jugador ya veterano, treinta y seis años, con experiencia en Europa pero no en la ACB. Pero es que encontrar un pívot de garantías, contrastado y encima con experiencia en ACB no era fácil.

Sin duda que Rubit ya ha jugado sus mejores partidos en Europa. Fue jugador de equipos con pedigrí (Brose Basket, Olimpiacos, Zalgiris, Bayern de Munich entre otros). Estaba jugando en Lituania y haciendo buenos números.

Su experiencia y el hecho de que estar en forma harán que sea capaz de ayudar al equipo de inmediato. No pensemos que él será un pívot dominante, de los que juega cerca del aro y muy bueno en defensa. Es evidente que no era ese el perfil que el club estaba buscando. Tampoco que Rubit será ese pívot titular que va a jugar más de veinte minutos. Lo que se buscaba era un jugador que le diera al equipo desde el puesto de pívot la posibilidad de jugar abierto por tener amenaza de tiro, algo que Kravish hacía muy bien y que era muy importante para atacar a según que pívots rivales. Eso, la opción de abrir el campo con tiros abiertos incluso de tres puntos, es una cualidad que Rubit va a sumar al equipo.

Un aspecto que también debe dar garantías, es que el jugador americano tenía en su contrato cláusula para poder salir en esta ventana de noviembre y Juanma Rodríguez e Ibon Navarro han esperado a que llegara esta fecha para que Rubit pudiera salir e incorporarlo al equipo. Seguro que algún jugador habría en el mercado que pudiera sumarse a la plantilla antes, pero ellos han esperado a Rubit. Este es el jugador que querían y han esperado por él. De esta forma se termina ya con esa carencia que podía tener el equipo por la lesión de Kravish.

Pero no parece que se cierre la plantilla. Se dice que Unicaja anda buscando un exterior más. El rendimiento de Castañeda no es el esperado y lo mismo piensan en sustituirlo por otro jugador. Estas situaciones no son fáciles, puesto que primero Castañeda debe estar dispuesto a salir. Y después tienes que encontrar otro jugador que tenga las características que tú buscas. Ya hay rumores y algún nombre aunque nada que ver con el pasado, que cuando se hablaba de la posibilidad de algún fichaje salían a la luz un sinfín de nombres de jugadores. Tendremos que esperar algunos días para saber qué pasa. Sí es cierto que si se produce finalmente esa baja de Castañeda, el club se puede replantear si incorporar a otro escolta que pueda jugar en la posición de base si fuera necesario o hacer jugar en la posición de escolta con más continuidad a Duarte y reforzar al equipo con un jugador que pudiera jugar en las posiciones de alero y escolta.

Esa opción me surge, sin saber qué piensan Juanma Rodríguez e Ibon Navarro, que saben mucho más que yo de esto, por Duarte. El jugador dominicano, que era posiblemente el fichaje que más ilusión despertó en la afición y también en el club, pues no ha mostrado todavía lo que se esperaba de él. Sin duda que hay que seguir teniendo paciencia porque talento tiene mucho y cabía esa posibilidad de que necesitara algún tiempo de adaptación. Pero ya puestos en ir al mercado, no estaría mal sondear si hay algún jugador disponible y en forma en ese perfil de tres – dos.

Independientemente de quien venga si es que al final viene alguien más, y el hecho real de que Rubit forma parte ya del equipo, lo que más confianza nos debe dar es el porcentaje tan alto que tienen Juanma e Ibon en el acierto con los fichajes. Esto debe ser una garantía, teniendo siempre presente que es imposible acertar siempre.