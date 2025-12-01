Luces y navidades

El pasado 28 de noviembre, gentes de todo mar y toda tierra se convocaron en Málaga para asistir al alumbrado navideño que, concretamente en el espacio de la calle Larios, viene a significar todo un espectáculo de luz y sonido. Ni que decir tiene que, un año más, la Navidad cristiana viene a ser adelantada por su paralelo civil y comercial: para la Iglesia, apenas acaba de comenzar el Adviento, el tiempo litúrgico que nos prepara espiritualmente para la celebración del nacimiento de Jesús.

Sin embargo, el mundo ya trompetea sin dosificación alguna un cartel navideño que no sólo brilla en las calles de la ciudad, sino también y sobre todo en centros comerciales. Y tal adelanto lo es, entre otras cosas, porque, hoy por hoy, el año te da margen para comprar una tableta de turrón y que ésta llegue perfectamente caducada al 25 de diciembre, fun, fun, fun. No obstante, para aquellos que pretendemos dotar de sentido el misterio de la Encarnación, que dicen los teólogos, resulta muy de agradecer que el alumbrado explicite este año motivos referentes a dicho acontecimiento, y no geometrías lumínicas meramente festivaleras o, incluso, carnavaleras. Por si fuera poco, en este tiempo abrupto donde los calendarios nos anticipan devastadoras rutinas de consumo, emerge a su vez una suerte de obligación melancólica a ser feliz porque toca, independientemente de los frentes buenos, malos o regulares a los que uno esté plantando cara. Y si desgraciarle la vida a alguien puede resultar execrable, no lo es menos forzar con motivos comerciales y cenas de empresa la felicidad que, quizá, uno pueda no estar viviendo. Es por eso que, posiblemente, en mitad de esta terrible coreografía comercial de festividad impuesta, la paga extra que todavía no hemos cobrado pueda estar ya más que tocada y hundida a cuenta de la vorágine consumista que alumbran las frías luminiscencias artificiales. Posiblemente, siga haciendo falta acudir a lo esencial.

Posiblemente, quepa recordar aquello de que no hay un Dios más cercano que aquel que decide hacerse hombre para tocar al ser humano con sus propias manos y mirarlo con sus propios ojos. Posiblemente, quepa recordar aquello de que gracias al ‘sí’ de una mujer se pudo propiciar este encuentro entre lo humano y lo divino. Posiblemente, quepa recordar que, en el misterio de Belén, Dios ocultó deliberadamente sus planes a lo sabios y entendidos y se los reveló a la gente sencilla. Posiblemente, quepa recordar que, «en este tiempo hostil, propicio al odio», el profeta Isaías apunta que de las espadas se forjarán arados, y podaderas de las lanzas. Y todo ello, quizá quepa recordarlo porque las luces, sean del tipo que sean, no están, simplemente, para explicitar luminiscencia, sino para alumbrar algo. ¿El qué?..., no seré yo quien lo diga: sepa cada cual por dónde anda su trama y en qué realidades de su vida debiera de aportar luz en mitad de las sombras. No hay luces asépticas, pues toda luz alumbra hacia una dirección determinada y no hacia otra: las luces son, sin duda alguna, intencionadas, pues marcan sentidos o acentúan espacios. A nosotros nos tocará escoger qué rumbo seguir y de quién fiarnos. Y por eso, que las luces irrumpan a destiempo para que adelantemos la cartera frente a una festividad que nada tiene que ver con lo económico, salvo si lo es para mirar a los pobres de igual a igual, poca relación tiene con el misterio que, este año sí, anuncian los medallones lumínicos de la calle Larios. Y cantará Bisbal, y estará bien; y la Carey, también; y habrá muérdago y papás y mamás Noeles, y referencias sesgadas al Sol invictus con tal de hacer caprichosamente la contra, y El Almendro volverá a casa por Navidad y las muñecas de famosa se dirigirán al portal, y los cuñados apuntarán que para queso y jamón los que ellos saben comprar en tal o cual sitio y no los que uno ha traído. Pero también posiblemente haya mucho que cambiar en nuestras vidas, muchos frentes que mejorar y mucho que rechazar. Y la luz que nos ilumina y fortalece para ello no emerge de bombilla alguna, sino de los ojos de un Dios que, precisamente, insisto, se hace humano para quedarse con nosotros y mirarnos cara a cara.