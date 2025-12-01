Te Quiero Verde: cuando la formación abre caminos

En un momento en el que España mira con preocupación a la crisis climática, al futuro del empleo y al despoblamiento rural, la apuesta por iniciativas que, lejos de grandes titulares, generan cambios reales en la vida de las personas, es toda una declaración de intenciones. Una de ellas es el programa Te Quiero Verde, que impulsa Diputación de Málaga con la colaboración de la Asociación Arrabal-AID, la Asociación de Desarrollo Rural Sierra Norte de Málaga y la Mancomunidad Sierra de las Nieves. Este proyecto de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que se desarrolla a través del Programa Empleaverde+ y está cofinanciado por la Unión Europea por el FSE+ (Fondo Social Europeo Plus), demuestra que la transición ecológica no solo se mide en toneladas de CO₂, sino también en oportunidades, revalorización y arraigo.

La importancia de este tipo de iniciativas se entiende mejor si miramos el contexto. Hoy, de los 21 millones de trabajadores en España, cerca de 6 millones ya desarrollan ocupaciones verdes. Y esto no ha hecho más que empezar: según un reciente informe de CaixaBank Dualiza y Orkestra – Instituto Vasco de Competitividad, en 2035 serán 7,4 millones, es decir, uno de cada tres empleos del país. Hablamos de profesiones que mejoran la eficiencia energética, reducen emisiones, cuidan la biodiversidad o restauran ecosistemas. Ante esta nueva e ilusionante realidad el reto es mayúsculo: formar adecuadamente a quienes se incorporarán a estos sectores y actualizar las competencias de quienes ya están en ellos.

Aquí es donde programas como Te Quiero Verde muestran todo su valor. Porque no se limitan a ofrecer cursos, sino que abren puertas reales a este tipo de puestos de trabajo de impacto positivo, especialmente a personas desempleadas de municipios en riesgo de despoblación, donde a veces la falta de oportunidades pesa más que cualquier distancia geográfica. Y cuando una persona vuelve a creer que tiene un futuro laboral en su propio pueblo, refuerza la fe en su proyecto de vida.

En esta primera fase del programa, desde Asociación Arrabal-AID ya hemos desarrollado experiencias que hablan por sí solas. En Algarrobo hemos celebrado la primera promoción del curso de Instalación, mantenimiento y venta de sistemas fotovoltaicos y electricidad de baja tensión, con una quincena de participantes que no solo han recibido formación técnica, sino que han podido realizar prácticas en empresas locales, conectando aprendizaje y empleo de forma natural. En Pizarra ha tenido lugar el curso de Operario/a de taller de tratamiento y producción de nuevos ecoproductos con material textil reciclado de la mano de la empresa de economía circular HiloDoble, un ejemplo enriquecedor que ha formado a 16 mujeres de la localidad mostrando cómo la innovación y la sostenibilidad pueden nacer de lo cotidiano, impulsar la creatividad y generar ‘nueva vida’.

A ello se suma una formación en Turismo sostenible, actualmente en marcha también en Algarrobo e impartida por Noemí Carbonero, CEO de la app malagueña AMALia, que está demostrando que se puede dinamizar el territorio sin perder su esencia, poniendo en valor el patrimonio natural y cultural desde una mirada responsable.

Y esto es solo el comienzo. El próximo año llegarán nuevas formaciones, como la de segunda vida y mantenimiento de bicicletas, junto a las segundas ediciones de los cursos ya impartidos en diferentes localidades malagueñas.

En tiempos de incertidumbre, Te Quiero Verde es una invitación a mirar el futuro con esperanza. Porque cuando se forma a las personas, se transforma su vida. Y cuando se transforma su vida, también se transforma su pueblo. Y eso, más que un programa, es una apuesta por el mañana.