Te tocará este año el Niño

Un día decides retirarte de la profesión que has alumbrado, con altibajos y etapas más que sobresalientes durante un cuarto de siglo, y en unas horas te llega la oportunidad de tu vida. Hoy optas por volver a las aulas, a ejercer de nuevo como docente, y mañana tienes que volver sobre tus pasos. Eso le pasaba hace dos semanas a Juan Francisco Funes, tal y como hace poco más de una semana lo expresaba en rueda de prensa. El sustituto de Pellicer ha caído de pie en el banquillo del primer equipo. No sabemos si aquella gitana guapa, la de el cántico en La Rosaleda y en tantos otros estadios, le echó al lojeño las cartas. Lo mismo le dijo que este año iba a tocarle el Niño. Por qué no.

Cuatro puntos de seis posibles. Es justo la media inglesa. Un triunfo en casa y el primer punto a domicilio en meses. Ya te ha tocado la lotería, Funes. Y no es sólo azar, por supuesto. Pero quién iba a imaginar que toda esa mala suerte que se había ceñido sobre su antecesor en el puesto durante semanas diese la vuelta con tanta rapidez.

Adrián Niño es el protagonista directo de este inesperado giro. Un joven roteño que este pasado verano se convertía en el primer fichaje en propiedad de la actual era en el Málaga CF ha catapultado a una escuadra que parecía encaminarse a un futuro tan negro como aquel que la condujo a los infiernos de Primera RFEF. Queda mucho por hacer de aquí a la jornada 42, pero por lo pronto, de cara a estas fiestas navideñas, el ambiente deja de ser irrespirable.

Triunfo en el último suspiro ante el Mirandés, en la penúltima jornada, y este sábado, empate en Valladolid, otra vez con Niño como goleador. El gaditano volvía a la Costa del Sol buscando cercanía, respecto a quienes le han guiado desde pequeñito. Atrás dejaba la cantera del Atlético de Madrid, a la que llegó después de un paso breve por el Sanluqueño. Era sabedor de la confianza que depositaba en él un histórico como el club blanquiazul. Y hasta la fecha no había podido brillar como esperaba.

Pellicer ha sufrido una enfermería repleta de bajas, elevada a su máxima potencia. Pero no es menos cierto que muchos analistas, también muy veteranos en esto de diseñar pizarras en el fútbol profesional o a las puertas del mismo, reconocen que a Niño le va mejor el dibujo de Funes.

Es excesivamente pronto, con sólo dos fechas cumplidas en el largo calendario de LaLiga Hypermotion, para sacar conclusiones. Sin embargo, al actual Málaga CF se le ve una mayor ambición. Miran los malaguistas mucho más al arco contrario. Puedes morir por el camino, con ese juego vertical que mete en ocasiones mucha más presión sobre tu defensa, pero al menos multiplicas las posibilidades de que tus delanteros, en especial lejos de tu feudo, puedan rematar al arco rival.

Aquí el discurso está repetido. El de Nules era sabedor de que la grada le pedía un juego más ofensivo. Él mismo aludía a esa dificultad para ser fiel a su estilo. Y Funes también es consciente de esa misma circunstancias. La afición blanquiazul quiere remates a portería. Quiere al menos ocasiones, si no pueden ser goles.

Hay mucha pólvora en las botas de varios de los canteranos que durante los últimos tiempos han pedido paso. Por no hablar de los que ya se fueron, a golpe de talonario en esas oficinas de Martiricos tan necesitadas de liquidez. Chupete, Rafa, incluso Larrubia, dieron respuesta a esas ganas de cantar goles de un templo malagueño que, lamentablemente, vio cómo el equipo iba de más a menos tras un verano ilusionante.

Ha vuelto el Niño, el malaguista, Adrián, y le ha devuelto la sonrisa a un vestuario que con Funes parece diferente. Al menos se ve así desde los anfiteatros. El roteño superó sus dolencias en uno de sus tobillos justo a tiempo de concederle al granadino un premio superlativo. Esa media inglesa a la que habrá que sumar nuevos puntos, en una categoría igualada como nunca y cuyo desenlace hará que muchos de los de arriba también se vean al filo del descenso.

Ya ante el Mirandés llegaron los dos primeros zarpazos del Niño. Adrián en un abrir y cerrar de ojos puso con ventaja doble a los blanquiazules. Delirio en La Rosaleda. Y en Zorrilla, otra diana. Si los delanteros son de rachas, la suya ha llegado a las puertas de un diciembre que se saboreará de otra manera. Al Málaga CF le ha tocado el internacional sub-21, mucho más que la pedrea del 6 de enero.